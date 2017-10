Pinguïns in zwaar weer: slechts 2 kuikens van 40.000 tellende kolonie overleven 16u16

Op Antarctica heeft zich een bloedbad afgespeeld bij de voortplanting van een pinguïnkolonie van 40.000 dieren. Slechts twee kuikentjes hebben het dit jaar overleefd. Dat hebben Franse onderzoekers ontdekt, zo schrijft The Guardian.

De wetenschappers deden de ontdekking op de Petrel-eilanden, in de regio Terre Adélie. Daar wilden zo'n 18.000 pinguïn-paartjes zich voortplanten. Duizenden kuikens kwamen om van de honger, en uit duizenden eieren kwamen nooit kleintjes.



Het is volgens The Guardian de tweede keer in vier jaar tijd dat er zich zo'n drama voordoet. In 2013 overkwam de kolonie een gelijkaardige tragedie. Het is opmerkelijk, stellen de onderzoekers, want tijdens de vijftig jaar die voorafgingen, werd er nooit zo'n voorval geobserveerd.



Het onderzoeksteam, geleid door Yan Ropert-Coudert van het Franse Nationaal Centrum voor Wetenschappelijk Onderzoek, pende haar bevindingen neer in een paper: wellicht ligt de recordhoeveelheid zomerzee-ijs aan de basis van de massale kuikensterfte. Door de grootte van het zee-ijs moesten de pinguïns 100 kilometer meer dan anders afleggen om aan voedsel te geraken.



Volgens hoofdonderzoeker Ropert-Coudert lijdt de regio erg onder het afbreken van een ijsberg ter grootte van Luxemburg in 2010, op 250 kilometer van de eilanden. De ijsberg, zo'n 80 kilometer lang en 40 kilometer breed, beïnvloedt de stromingen en ijsvorming in de regio.



Bovendien kende de regio een "onvoorziene regenperiode". Pinguïnkuikens zijn daar nog niet op voorzien. Mogelijk zijn ze ook door de kou en nattigheid om het leven komen.

