Pinguïn overleden door chloortabletten in water van verblijf Binnenredactie

07 augustus 2018

17u23

Bron: AD.nl 2 Op een kinderboerderij in Maastricht is vandaag een pinguïn overleden. Waarschijnlijk legde het dier het loodje omdat iemand chloortabletten in het water van het verblijf heeft gegooid, zo meldt NU.nl. Een andere pinguïn is zwaargewond.

Het groene water van de zwartvoetpinguïns veranderde gisteren plots van kleur door het chloor. Daarop is besloten het water te verversen, maar het kwaad was al geschied. De volgende dag bleken twee van de drie pinguïns ernstig ziek. Eén van hen is inmiddels overleden, de ander ligt aan de sondevoeding en overleeft het voorval waarschijnlijk niet. Het dier heeft last van verbrandingsverschijnselen in de slokdarm, luchtpijp en longen.

Omdat er geen camera's aanwezig zijn, is het nog gissen wie de dader is. Het overlijden van de pinguïn is wel gemeld bij de Nederlandse dierenpolitie.

Het incident betekent het einde voor het pinguïnverblijf op de boerderij. Voor het derde beestje, dat niet gewond raakte, wordt een nieuw onderkomen gezocht.

Eerder kreeg de boerderij al klachten over het verblijf van de dieren. Het voldeed niet aan de eisen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.