Piloten vliegen wereld rond in 76 jaar oude Spitfire kv

05 december 2019

18u15

Bron: Belga 8 In het Verenigd Koninkrijk is vandaag een Spitfire geland nadat het toestel rondom de wereld vloog. Een primeur voor het legendarische gevechtsvliegtuig, beroemd van de Slag om Engeland van 1940.

Het zilverkleurige vliegtuig landde in Goodwood, lands de zuidkust van Engeland, precies vier maanden nadat het op 5 augustus opgestegen was voor zijn grote reis.

Het 76 jaar oude en gedemilitariseerde toestel legde een tocht van 27.000 mijl (43.500 kilometer) af over een dertigtal landen. De Britse piloten Steve Brooks (58) en Matt Jones (45) zaten achter de stuurknuppel. Jones bestuurde het toestel tijdens het laatste stuk, van het Nederlandse Lelystad naar Engeland.

Tijdens de reis vloog de Spitfire over het Vrijheidsbeeld in New York en de piramides in Egypte. Het toestel vloog de Atlantische Oceaan over via de Faeröer-eilanden en Reykjavik, passeerde langs Groenland en vloog boven de afgelegen gebieden van het noorden van Canada.



In de Verenigde Staten moesten de piloten twee dagen halt houden aan een ranch in Texas, na een probleem met de temperatuursonde. Het toestel bevond zich ook in Japan op het ogenblik van de tyfoons.

Met hun reis rond de wereld wilden Brooks en Jones hulde brengen aan degenen die het vliegtuig ontworpen, gebouwd en bestuurd hebben en een oproep doen om de vrijheid te koesteren. Van de zowat 20.000 Spitfires die gebouwd werden, zijn er nog minder dan 250 over. Amper een vijftigtal zijn nog in staat om te vliegen.