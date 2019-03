Piloten testen software-update van Boeing 737 MAX in simulator kv

22 maart 2019

18u06

Bron: Reuters 0 Piloten van American Airlines zullen dit weekend in een vliegsimulator kruipen om de software-update van de Boeing 737 MAX te testen. Dat deelt de pilotenvakbond vandaag mee. De test moet het vertrouwen in het vliegtuig, waarmee al twee dodelijke ongevallen gebeurden, helpen herstellen.

“Dit vliegtuig kan een veilig vliegtuig zijn en er zijn grote stappen gezet om het probleem op te lossen, maar ik ga er beter over kunnen oordelen nadat we het hebben uitgetest”, zegt Mike Michaelis, voorzitter van het veiligheidscomité van de Allied Pilots Association die de piloten van American Airlines vertegenwoordigt.

De piloten zullen de software-update testen in Renton in de staat Washington, waar Boeing de MAX-toestellen bouwt en over twee simulatoren beschikt. “We hebben contact met alle 737 MAX-operatoren en we blijven meetings inplannen om informatie te delen over onze plannen voor steun aan de 737 MAX-vloot”, zegt Boeing-woordvoerder Paul Bergman.



In oktober crashte een Boeing 737 MAX van Lion Air in Indonesië. Op 10 maart vond er een dodelijke crash plaats met een zelfde toestel van Ethiopian Airlines. Bij beide vliegtuigongevallen kwam in totaal 346 mensen om. Aangezien er sterke gelijkenissen zijn tussen beide ongelukken, wordt onderzocht of er een probleem is met de toestellen. Na de crash met Ethiopian Airlines werden wereldwijd alle MAX-jets aan de grond gehouden.

Driegangenmenu

Boeing heeft daarom een software-update uitgewerkt voor de pilotendisplay en het systeem dat “overtrek” of “stall” moet vermijden. Het bedrijf hoopt de software-update ten laatste in april te kunnen ontplooien. Het is echter nog onduidelijk hoe lang het zal duren om de toestellen weer in de lucht gekregen. Piloten moeten immers via de computer een opleiding volgen over de veranderingen, gevolgd door een verplichte test. Volgens sommige piloten zal er mogelijk nog meer opleiding nodig zijn. “Wanneer het op veiligheid aankomt, moet het een volledig driegangenmenu zijn, niets à la carte”, zegt Dennis Tajer, een woordvoerder voor de pilotenvakbonden van American Airlines.

De vloot van American Airlines telt 24 Boeings 737 MAX. In de VS heeft enkel Southwest Airlines er meer, namelijk 34 toestellen.