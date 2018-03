Piloten spelen met virtuele uilen en danseressen in volle vlucht ADN

23 maart 2018

11u40

Bron: The Telegraph 3 Een piloot en een co-piloot van EasyJet hadden het woensdag tijdens een vlucht van Parijs naar Madrid duidelijk naar hun zin. Op beelden is te zien hoe de twee dollen met een Snapchat-spelletje en in de cockpit dansen met onder meer virtuele uilen.

De beelden van de capriolen in volle vlucht werden door piloot Michel Castellucci zelf gedeeld op zijn Snapchat-account pilot_flyingnut. Geen van de mannen kijkt ook maar een seconde naar de vliegtuigbesturing of door het raam. Op een foto poseert Castellucci ook met één of andere beerfilter op zijn gezicht. Verschillende kijkers reageerden woedend en verbouwereerd en spreken van "onverantwoord en onprofessioneel gedrag". Intussen zijn de beelden én het account verwijderd.

Luchtvaartmaatschappij EasyJet reageert dat de video werd gemaakt terwijl het vliegtuig op cruise control vloog. “Op geen enkel moment was de veiligheid van de passagiers in gevaar”, aldus een woordvoerder. “Dit gedrag past evenwel niet bij de hoge standaarden die EasyJet verwacht van zijn piloten. We zullen met beide betrokken werknemers in gesprek gaan.”