Piloten Russisch passagiersvliegtuig dat landde in maïsveld krijgen eretitel 'Helden van Rusland'

16 augustus 2019

17u43

Bron: Belga 1 Na de noodlanding van een Russisch passagiersvliegtuig in een maïsveld zullen beide piloten de hoogste onderscheiding ontvangen. President Vladimir Poetin heeft per decreet bevolen dat ze de titel "Held van de Russische Federatie" ontvangen. Dat heeft het Kremlin vrijdag bekendgemaakt.

De vijf bemanningsleden ontvangen dan weer de Orde van Moed. Poetin maakte dat bekend bij het begin van een vergadering van de Russische veiligheidsraad. Hij zei daarbij ook te hopen dat zoiets nooit nog gebeurt.

In de motoren van de Airbus A321 van de maatschappij Ural Airlines waren vogels terechtgekomen, gisteren kort na het opstijgen op de luchthaven Zjoekovski in Moskou. De motoren vlogen daardoor in brand. De piloten slaagden erin het toestel met meer dan 230 mensen aan boord te landen in een nabijgelegen maïsveld.