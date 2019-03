Piloten noodlottige Lion Air-vlucht begrepen niet waarom Boeing maar omlaag bleef duiken, en zochten oplossing in handleiding. Tevergeefs Kritiek rond cruciaal softwaresysteem ADN

De piloten van de noodlottige Boeing 737 MAX 8 van Lion Air raadpleegden in de aanloop naar de vliegtuigcrash nog een handleiding. Ze wilden weten waarom hun vliegtuig maar omlaag bleef duiken, maar het lukte niet het probleem tijdig op te lossen. Dat zeggen drie ingewijden tegen Reuters. Intussen groeit in de VS de kritiek op vliegtuigbouwer Boeing en luchtvaartautoriteit FAA, schrijft The New York Times. Toevallig of niet gaat die kritiek net over een cruciaal softwaresysteem dat moet verhinderen dat het vliegtuig te veel achterover helt.

Het vliegtuig van Lion Air crashte in oktober vorig jaar in de Javazee. Alle 189 inzittenden kwamen om. Recent crashte ook een Boeing 737 MAX 8 in Ethiopië, daarbij verloren 157 mensen het leven.

Onjuiste gegevens

De wijze waarop de piloten van de Lion Air-vlucht worstelden met hun toestel is te horen op de cockpitvoicerecorder, een van de zwarte dozen. Bij de bewuste vlucht zou de computer op basis van onjuiste gegevens de neus van het toestel omlaag hebben gedrukt. De 31-jarige gezagvoerder droeg de controle uiteindelijk over aan de copiloot, zodat hij zelf in de handleiding kon zoeken naar een oplossing. De copiloot wist het toestel niet onder controle te houden, zeggen twee van de bronnen.

Cruciaal onderdeel

Intussen groeit de kritiek rond de 737 MAX. Zo zou Boeing de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet correct hebben geïnformeerd over aanpassingen in het softwaresysteem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) dat moet verhinderen dat het toestel te veel achterover helt. Volgens de krant heeft de FAA het systeem nauwelijks getest.

Doordat de motoren van de 737 Max groter zijn en op een andere plek zitten dan bij oudere versies van het toestel is de aerodynamica flink veranderd. MCAS moet de invloed van die aanpassingen beperken en is daarom een cruciaal onderdeel van het toestel, maar de FAA vertrouwde te veel op Boeing bij goedkeuring van de 737 Max, zo schrijft de krant.

De vliegtuigfabrikant ruziede al sinds de crash van Lion Air in oktober over de softwareupdates. De vliegtuigbouwer en de FAA konden het niet eens worden over hoe ver die ingreep moest gaan. De FAA ligt ook onder vuur omdat het pas in een later stadium de 737 Max aan de grond hield.

