Piloten hadden in simulator nog geen 40 seconden om crash met Boeing 737 Max te voorkomen

26 maart 2019

18u00

Bron: New York Times 0 De softwareproblemen van de Boeing 737 Max 8 die mogelijk tot twee dodelijke crashes hebben geleid, zijn nagebootst in de vluchtsimulator. Uit de tests bleek dat piloten nog geen 40 seconden de tijd kregen om een levensgevaarlijke situatie recht te zetten en het neerstorten van het vliegtuig te voorkomen. Dat schrijft de New York Times.

Na de laatste crash met een Boeing 737 Max van Ethiopian Airlines op 10 maart worden de bewuste toestellen uit veiligheidsoverwegingen wereldwijd aan de grond gehouden. Bij het ongeval kwamen 157 mensen om het leven. Het vliegtuig was zes minuten na het opstijgen in Addis Ababa neergestort. In oktober vorig jaar crashte ook al een Boeing 737 Max van Lion Air in zee, even na het opstijgen in Indonesië. Daarbij vielen 189 doden. Uit gegevens van de twee crashes blijkt dat er heel wat gelijkenissen zijn.

Mogelijk liggen softwareproblemen met het automatische besturingssysteem aan de basis van beide fatale ongevallen. Het systeem zou de neus van het toestel in sommige gevallen automatisch naar beneden drukken, als sensoren aangeven dat het vliegtuig te steil omhoog vliegt. Volgens twee mensen betrokken bij de simulatietests na de crash met het Lion Air-toestel zou de originele software weinig ruimte voor fouten laten, weet de New York Times.

Maar op basis van slechts één sensor trad tijdens de simulaties het systeem al in werking. De piloten moesten dan heel snel reageren om een “onherstelbare neusduik” te voorkomen, aldus nog de Amerikaanse krant. De piloten konden tijdens de tests wel met succes het systeem uitzetten en weer veilig landen, maar zij hadden wel voorafgaande kennis van hoe het systeem precies werkte.

Boeing beloofde alvast een update van de software én bijkomende trainingssessies voor piloten. Het systeem zou zich voortaan baseren op de gegevens van meer dan één sensor voordat het automatisch de neus van het vliegtuig naar beneden duwt. Het zou de neus ook niet langer herhaaldelijk naar beneden duwen en de omvang van de wijzigingen inperken.

De Amerikaanse Federal Aviation Administration (FAA) verwacht de software-update nog deze week.