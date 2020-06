Piloten en verkeersleiding in de fout bij dodelijke vliegtuigcrash Pakistan JOBR

24 juni 2020

12u32

Bron: AFP, DPA, ANP 0 Piloten en de luchtverkeersleiding maakten fouten voor de vliegtuigcrash in het Pakistaanse Karachi op 22 mei. Dat blijkt uit onderzoek. Volgens minister van Luchtvaart Ghulam Sarwar Khan werden de gebruikelijke procedures niet gevolgd. Zowel de piloten als de verkeersleiding waren “nalatig”.

De minister, die het onderzoeksrapport woensdag aan het parlement presenteerde, zei dat de piloten de instructies van de verkeersleiding niet hadden opgevolgd. De verkeersleiders hadden schade die was ontstaan bij een een eerste, mislukte, landingspoging niet gemeld. Bovendien bleken de piloten de hele vlucht lang over de coronapandemie te hebben gepraat, omdat ze bezorgd zouden zijn geweest om besmette familieleden.

De Airbus A320 van Pakistan International Airlines stortte vorige maand neer in een woonwijk in de miljoenenstad Karachi. Slechts twee van de 99 inzittenden overleefden de crash. Het vliegtuig, dat was opgestegen in Lahore, kwam een kilometer voor de landingsbaan naar beneden bij de tweede landingspoging. Volgens het onderzoek waren er verder geen technische mankementen.

