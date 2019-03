Piloten: “Crash van toestel Amazon Air zat er al lang aan te komen” kv

21 maart 2019

19u30

Bron: Business Insider 0 Een vrachtvliegtuig van webgigant Amazon stortte op 23 februari neer in de Amerikaanse staat Texas. De drie bemanningsleden overleefden de crash niet. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend, maar volgens piloten die voor Amazon Air vliegen, was een ongeval onvermijdelijk. Dat vertelden ze al vóór het fatale ongeluk aan Business Insider. Ze wijzen daarbij op een gevaarlijke cocktail van onervaren piloten, hoge werkdruk en oververmoeidheid.

De Amazon Air-toestellen zijn geen eigendom van Amazon en het personeel dat de toestellen onderhoudt en ermee vliegt, is in dienst van andere operatoren, namelijk Air Transport Services Group (ATSG), Atlas Air Worldwide Holdings en hun dochterondernemingen. In totaal werken bij ATSG zo’n 500 piloten die vliegen voor Amazon Air. Atlas Air heeft in totaal 1890 piloten in dienst: vluchten voor Amazon zorgden in 2018 voor 27 procent van de inkomsten van het bedrijf. Beide bedrijven kennen momenteel een explosieve groei, voor een groot deel als gevolg van de toenemende cargovluchten voor Amazon.

De situatie is een “tikkende tijdbom”, getuigt een piloot.

Nog voor de crash sprak Business Insider met zes piloten die werkten voor Atlas Air en zeven piloten die in dienst waren bij ATSG. Ze hadden allemaal ervaring met de Amazon Air-toestellen. De situatie bij Atlas Air was een “tikkende tijdbom”, vertelde kapitein Robert Kirchner, piloot bij Atlas Air. De snelle groei van Amazons luchtcargotransport, in combinatie met een lage verloning, leidt er immers toe dat er onervaren piloten achter de stuurknuppel zitten. ATSG en Atlas Air hebben het volgens hen moeilijk om ervaren piloten aan te trekken, omdat ze aanzienlijk minder betalen dan de meeste andere maatschappijen. Bovendien laat de pilotenopleiding te wensen over en staat de moraal binnen de bedrijven op een erg laag pitje.

Veel koffie

Bijna alle piloten kwamen met huiveringwekkende verhalen naar buiten over situaties waarin ze zich erg onveilig voelden door het gebrek aan ervaring van hun nieuwe copiloot. Kirchner herinnerde zich een situatie waarbij zijn copiloot nog nooit hoger dan 10.000 voet had gevlogen vooraleer hij in dienst ging bij Atlas Air. Een andere piloot durft niet te slapen bij internationale vluchten, omdat hij het gevoel heeft dat de jonge piloten hun opleiding te snel hebben moeten afwerken. “Veel koffie” moet hem dan maar helpen om wakker te blijven.

Piloten zien hun familie soms weken of maanden niet, omdat ze van de ene opdracht in de andere rollen.

Twee maanden aan één stuk onderweg

Volgens de veiligheidsregels van de Amerikaanse Federale Luchtvaartautoriteit FAA, mogen piloten niet meer dan 290 uren per maand werken. Daarvan mogen ze maximaal 100 uur vliegen. Piloten spenderen veel tijd in hotels of luchthavens, waar ze wachten op hun volgende shift, of moeten pendelen door naar andere luchthavens te vliegen. Sommige piloten, die voor prestigieuze luchtvaartmaatschappijen werken, kunnen aanzienlijk veel tijd thuis doorbrengen, maar anderen – waaronder de piloten van Amazon Air – zien hun familie soms weken of maanden niet.

Een piloot van ABX, een dochtermaatschappij van ATSG, vertelt dat hij in 2016 en 2017 soms twee maanden aan een stuk van huis was. “Ik ben aan het scheiden en ik wijt dat voor de volle 100 procent aan de manier waarop onze vluchtschema’s gewijzigd werden”, vertelt hij aan Business Insider. “Ze lieten ons niet naar huis gaan.”

We zijn de hele nacht wakker en vliegen de volgende dag over je huis. Piloot Amazon Air

Verstoord bioritme

Door het tekort aan piloten, hebben de piloten van Amazon Air geen vast schema en worden ze vaak opgeroepen op vrije dagen, slechts enkele uren voor vertrek van hun vlucht. Bovendien hebben cargopiloten niet dezelfde rusttijden als piloten van passagiersvliegtuigen. Die laatsten krijgen pauzes van tien uur tussen twee trips. Cargopiloten krijgen slechts acht uur pauze.

Daar komt nog bij dat vluchten van Amazon Air overdag plaatsvinden, terwijl de meeste cargovluchten ’s nachts zijn. Aangezien ATSG en Atlas ook voor andere klanten werken, kan het bioritme van de piloten daardoor verstoord geraken. Zo gebeurt het erg vaak dat piloten er een hele week dagvluchten op zitten om er dan op hun laatste dag nog een nachtvlucht bij te lappen. “Je lichaam zit compleet aan de andere kant van de klok”, getuigt een piloot. “We zijn de hele nacht wakker en vliegen de volgende dag over je huis”, vertelt een andere.

Goedkoop

Piloten bij ATSG en Atlas Air verdienen bovendien gemiddeld 33 procent minder dan hun collega’s die evenveel ervaring hebben en voor andere maatschappijen met dezelfde toestellen vliegen.

Amazon doet er alles aan om de verzendingskosten zo laag mogelijk te houden. Tussen 2009 en 2018 zijn de verzendingskosten van Amazon vervijftienvoudigd, terwijl de verkoop verzevenvoudigde. Om Amazon als klant te houden, staan zowel Atlas Air als ATSG onder druk om de arbeidskost zo laag mogelijk te houden.

Mensen zijn moe, ze worden ziek. Er gaat ook veel stress mee gepaard, omdat ze iedereen tot het uiterste drijven. Piloot Amazon Air

Moraal beneden alle peil

Al die factoren dragen ertoe bij dat de moraal onder de piloten beneden alle peil is. Een piloot van Atlas lichtte toe dat hij regelmatig checkt of zijn collega’s mentaal wel in staat zijn om te werken. “Piloten komen aan op het werk en zijn zo van streek dat ik hen opzij moet nemen”, zegt hij.

“Mensen zijn moe, ze worden ziek. Er gaat ook veel stress mee gepaard, omdat ze iedereen tot het uiterste drijven. Wanneer je dat doet, zeker in jobs als deze waarbij veiligheid heel belangrijk is, gaan veel mensen fouten maken op veiligheidsvlak”, getuigt een andere piloot. Hij voorspelt dat veel mensen zullen opstappen. “Momenteel kunnen ze het met moeite draaiende houden. En wanneer ik zeg ‘met moeite’, dan bedoel ik dat het eraan zit te komen. Ze gaan zonder mensen komen te zitten.”

De vakbond bij Atlas Air wijst erop dat de bezorgdheden om veiligheid bij de piloten niet mogen verward worden met de oorzaak van de crash op 23 februari. Het is momenteel nog niet duidelijk wat het ongeluk veroorzaakte.