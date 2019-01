Pilote al zes weken vermist, haar verloofde is opgepakt: “Hij gaf drie keer de opdracht om haar te vermoorden” Sven Van Malderen

02 januari 2019

18u14

Bron: Washington Times 3 In de Amerikaanse staat Colorado wordt al enkele weken wanhopig gezocht naar een vrouw die op mysterieuze wijze verdween. Kelsey Berreth (29) -vluchtinstructeur en moeder van een peuter- werd voor het laatst gezien op 22 november. Een maand later werd haar verloofde opgepakt op de boerderij van zijn moeder. De politie vermoedt dat Patrick Frazee zeker drie keer de opdracht gegeven heeft om haar te vermoorden. Met alle voorbereidingen zou hij drie maanden in de weer geweest zijn. Nu is hij in de rechtbank officieel in verdenking gesteld van (aanzetten tot) moord.

Politiechef Miles De Young drukte de hoop op een goede afloop de kop in. “We hebben haar lichaam nog niet gevonden, maar we hebben genoeg aanwijzingen om te geloven dat Kelsey niet meer in leven is”, klonk het. “Ons werk is nog maar net begonnen. Er zal de komende dagen en zelfs weken heel wat politieactiviteit in de buurt te zien zijn. Tientallen politiemannen uit verschillende staten werken aan deze zaak, net als dertig FBI-agenten. Er kunnen zeker nog arrestaties volgen. Kelsey en haar familie moeten gerechtigheid krijgen.” Meer details willen de instanties voorlopig niet kwijt.

Berreth werd voor het laatst levend gezien op camerabeelden van de lokale supermarkt, met Kaylee (1) in de buggy. Haar vriend verklaarde dat hij diezelfde dag nog afgesproken had met haar en dat hun dochter met hem meeging. Sindsdien zou ook hij Berreth niet meer gezien hebben. Speurders denken nu dat de vrouw enkele uren later al om het leven gebracht werd in haar eigen huis in Woodland Park.

Het koppel mocht dan wel van plan zijn om te trouwen, samenwonen deden ze nog niet. Berreth verhuisde vorig jaar van Washington naar Colorado, maar verkoos vooralsnog een eigen stekje met haar dochter. Frazee woonde immers nog altijd bij zijn moeder en ze wilde geen stoorzender zijn.

Uit het onderzoek zijn enkele opvallende vaststellingen aan het licht gekomen. Zo werd er pas alarm geslagen op 2 december, tien dagen na haar verdwijning. Haar moeder Cheryl, die honderden kilometers verderop in Idaho woont, maakte zich zorgen omdat ze niets meer van haar dochter hoorde. Frazee zag er al die tijd blijkbaar geen kwaad in.

Op 25 november -drie dagen nadat ze voor het laatst gezien werd- werden drie sms’jes met de gsm van Berreth verstuurd. Daarin liet ze onder meer aan haar werkgever Doss Aviation weten dat ze de komende week niet zou komen werken. Ook Frazee kreeg een berichtje.

Speurders ontdekten dat de telefoon gebruik had gemaakt van een zendmast in Gooding, in de staat Idaho. Dat is zowat 1.200 kilometer van de plaats waar Kelsey voor het laatst gezien werd. Dat voedde speculaties dat de vrouw er misschien met het vliegtuig op uitgetrokken was om haar moeder te bezoeken, in de problemen geraakt was en neergestort was.

Maar van die hypothese gelooft Cheryl geen snars: als Kelsey dat effectief van plan was, zou zij haar daar op voorhand zeker van op de hoogte gebracht hebben. Ook haar collega’s wijzen erop dat ze een ervaren instructeur is die militaire piloten traint. Ze zou met andere woorden nooit zomaar vertrekken zonder een vluchtschema achter te laten.

En dan rest er natuurlijk nog het vreemde gedrag van de hoofdverdachte zelf. Familieleden van Berreth zetten verschillende zoektochten op, maar Frazee deed nooit mee. Hij trad daarnaast ook nooit in contact met de media om de zaak in de openbaarheid te brengen. Sterker nog: zelfs toen De Young een persconferentie organiseerde rond de verdwijning stuurde hij zijn kat. Toen een journalist vroeg waarom Patrick er niet bij was, antwoordde de politiechef dat hij dat “aan de man zelf moest vragen”.

Op 12 december vroeg een ABC News-reporter Frazee op de man af of hij Kelsey iets aangedaan had. Zijn advocaat antwoordde daarop dat zijn cliënt zijn volle medewerking verleende aan het gerecht: hij had wanguitstrijkjes laten maken voor DNA-onderzoek en had er ook geen probleem mee dat zijn gsm uitgeplozen werd. “Als hij op voorhand beter op de hoogte gebracht was, zou hij zeker aan die persconferentie deelgenomen hebben. Hij hoopt en bidt dat Kelsey veilig en wel terugkeert.”

Frazee wordt nu beschuldigd van (aanzetten tot) moord. Op 29 januari zal hij een tweede keer voor de rechter verschijnen, verwacht wordt dat hij dan wel het woord zal nemen.