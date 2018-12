Piloot weigert te landen voor jonge mama die ene beroerte na andere krijgt jv

11 december 2018

09u36

Bron: Fox News 0 Een verbolgen passagier heeft op Facebook haar woede geuit over een turbulente United Express-vlucht van Houston naar Cincinnati. Een jonge vrouw, die samen met haar zoontje reisde, verloor bij het opstijgen het bewustzijn en kreeg daarna verscheidene beroertes. Toch weigerde de piloot rechtsomkeer te maken en het vliegtuig weer aan de grond te zetten.

De vlucht duurde zo’n twee uur. De hele tijd sukkelde de vrouw van de ene beroerte in de andere. Een andere passagier wou haar helpen en riep om een dokter. “Niemand kwam”, schrijft Amy Hammond uit Ohio die ook op de vlucht van Republic Airlines (onder de vlag van United Express, onderdeel van United Airlines) zat.

“Keerden we terug? Nee!” stelt Hammond boos vast op Facebook. “Ze kwam bij en dan kreeg ze een toeval. Een paar minuten later begint haar lichaam weer te heftig te schudden. Keerden we terug? Nee. Ik stond perplex! Ze kreeg beroertes en verloor constant het bewustzijn, tientallen keren, de hele vlucht lang, van opstijgen tot landen! Meer dan twee uur!”

“Juiste beslissing”

Volgens Hammond bleef “een held” de hele tijd bij de vrouw, terwijl de crew in het gangpad rustig rondging met drankjes. Hammond schrijft dat de jonge moeder op het einde “niet eens wist wie de president was of welke dag of maand we waren”.

Hammond sprak bij het uitstappen de piloot erop aan dat hij ondanks het duidelijke noodgeval toch doorgevlogen was. Hij zei dat hij dat zelf had beslist. In een reactie zegt Republic Airlines dat de crew “de juiste beslissing” nam om verder te vliegen en “de hulp in te schakelen van medisch personeel aan boord en via de telefoon, met input van de passagier zelf”. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren er “talrijke medisch geschoolde mensen aan boord”.