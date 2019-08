Piloot van gecrasht gevechtsvliegtuig in Death Valley omgekomen kv

02 augustus 2019

00u10

De piloot van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig dat woensdag neerstortte in het nationaal park Death Valley is bij de crash om het leven gekomen. Dat meldt het Amerikaanse leger.

De F/A-18E Super Hornet behoorde tot het Strike Fighter Squadron 151, een eskader dat gestationeerd is op de marinebasis Lemoore. Er loopt momenteel een onderzoek naar de oorzaak van de crash. De identiteit van het slachtoffer wordt pas later vrijgegeven.

Het vliegtuig stortte rond 10 uur plaatselijke tijd neer in de buurt van de Star Wars Canyon, niet ver van het Naval Air Weapons Station China Lake. Zeven bezoekers van het nationale park liepen lichte verwondingen op.



Het is niet gebruikelijk dat militaire vliegtuigen over nationale parken vliegen, maar boven Death Valley gebeurt dat wel. De Amerikaanse luchtmacht en de marine gebruiken de locatie al sinds de jaren 30 voor militaire trainingen.