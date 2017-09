Piloot tijdens vlucht naar Amsterdam overleden 13u33

Een piloot van de luchtvaartmaatschappij Etihad Airways is onderweg van Abu Dhabi naar Amsterdam overleden. Het staatsbedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft bekendgemaakt dat de man kort na het opstijgen onwel werd.



De copiloot van het vrachtvliegtuig sloeg alarm en heeft toen in Koeweit een noodlanding gemaakt. Een medisch hulpteam kon daar echter alleen de nog vaststellen dat de piloot was overleden.