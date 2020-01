Piloot over fatale crash Kobe Bryant: “Weersomstandigheden waren niet ongewoon voor helikopter” Joeri Vlemings

29 januari 2020

18u48

Bron: CNN 0 Het was niet onveilig voor de helikopter met Kobe Bryant aan boord om te vliegen. Dat schrijft CNN-analist Les Abend, kapitein op rust van een Boeing 777 met 34 jaar vliegervaring. De exacte oorzaak van de crash is ook voor de ex-piloot nog niet duidelijk.

De Sikorsky S-76B-helikopter, met onder anderen Kobe en Gianna Bryant als passagiers, crashte zondagochtend tegen een helling nabij Calabasas op een kleine 50 km van Los Angeles. Alle negen inzittenden kwamen om. De National Transportation Safety Board (NTSB) startte diezelfde dag een onderzoek. Het is nu wachten op de resultaten daarvan, maar de vliegexpert van CNN, Les Abend, werpt nu al zijn blik op het fatale traject van de helikopter.

De gecrashte Sikorsky S-76B-helikopter is gebouwd in 1991 en is eigendom van een charterbedrijf met een goede reputatie. Het was hun hoofdpiloot Ara Zobayan, die Kobe Bryant en zijn gezelschap zondag van Newport Beach naar Thousand Oaks vloog. De gesofisticeerde Sikorsky S-76B-helikopter is de commerciële variant van de legerheli Black Hawk. Het toestel vliegt op twee kleine straalmotoren, waardoor het erg betrouwbaar is.

De helikopter vertrok vanop de luchthaven John Wayne in Orange County noordwaarts naar Van Nuys Airport, zo’n honderd kilometer verder. Bij het vertrek was het bewolkt, met een wolkenbasis van 300 meter en een zichtbaarheid van 6,4 km. Nog net legale omstandigheden voor gewone vliegtuigen, maar helikopters zijn wendbaarder en kunnen in minder goeie condities toch nog uitvliegen, weet Abend. “De weersomstandigheden waren bij het vertrek niet ongewoon om in te vliegen voor een helikopterpiloot, noch onveilig”, vat de expert samen. Dat de heli’s van de LAPD níet uitvlogen heeft ongetwijfeld te maken met hun vliegvoorwaarden die strenger zijn omdat ze tijdens hun dienst niet gewoon van punt A naar punt B moeten vliegen.

Bij het naderen van de luchthaven van Van Nuys via de I5-snelweg verslechterde het zicht vermoedelijk. De piloot werd ter hoogte van de dierentuin van Los Angeles gevraagd om uit het luchtruim rond Burbank te blijven, omdat er een ander vliegtuig moest manoeuvreren. De helikopter cirkelde zo’n twaalf minuten in rondjes, volgens de vluchtgegevens op FlighRadar24. Daarna mocht het toestel doorvliegen via de I5 naar de 101-snelweg.

Volgens Les Abend was de communicatie tussen de helikopter en de luchtverkeersleiding professioneel en bleek de routine van de piloot er uit.

Maar de helikopter kwam in heuvelachtig gebied terecht, terwijl het zicht niet goed was. Vanuit het toestel kon het zicht nog slechter zijn dan vanop de grond bekeken, legt Abend uit. Dat komt omdat het wolkendek dikker wordt naarmate je hoger vliegt. De piloot ziet dus soms minder door de wolken dan de verkeersleiding vanop de grond vermoedt.

Zolang je over de snelweg vliegt, is er normaal geen probleem met het reliëf van het terrein op de vliegroute. De autostrada zelf kent geen obstakels zoals heuvels: de weg is er vrij. Maar bij beperkt zicht kan een piloot gedesoriënteerd raken, ook al kent hij de weg uit ervaring erg goed. Vergelijk het met naar je eigen huis rijden met de auto in heel dichte mist. “Misschien is de helikopterpiloot maar heel even van de snelweg afgeweken, stuitte hij zo op golvend terrein, zonder nog de tijd te hebben om te corrigeren, en sloeg hij te pletter tegen een helling”, schrijft Abend.

De laatste vijftien seconden van de vlucht daalde de helikopter erg snel en steeg tegelijkertijd de vliegsnelheid. Net ervoor was het toestel nog gestegen tot 700 meter hoogte, vermoedelijk om een dichte wolkenlaag te vermijden. Maar net na de mededeling dat hij zou stijgen, brak de communicatie af. Mogelijk deed de piloot in laatste instantie vervolgens nog een duikmanoeuvre om het heuvelachtige terrein in de canyon te ontwijken. Hij daalde met meer dan 600 meter per minuut, met een snelheid die te hoog was om te landen.

De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Maar de kleine en ver van elkaar liggende brokstukken - verspreid over een terrein van 180 meter - wijzen er alleszins op dat de helikopter met erg hoge snelheid tegen de grond crashte, aldus Abend. Zelfs bij motorpech kan een helikopterpiloot het toestel normaal gezien nog met de techniek van ‘autorotatie’ aan de grond zetten met een snelheid waarbij doden vermeden worden. Conclusie van Abend: “Er moet iets vreselijk misgegaan zijn”.

Het lopende onderzoek van de NTSB kan meer dan een jaar in beslag nemen om een plausibele verklaring te vinden, besluit Abend. Hij verwacht wel dat er de komende dagen meer informatie zal worden vrijgegeven.