Piloot ontslagen nadat hij foto maakt van passagier in cockpit

05 november 2019

10u54

Bron: BBC 1 De Chinese luchtvaartmaatschappij Air Guilin heeft een van haar piloten ontslagen omdat de man een foto heeft gemaakt van een passagier in de cockpit. Een overtreding van de veiligheidsvoorschriften, zo klinkt het in een verklaring van Air Guilin. De foto dateert al van januari, maar ging pas vorige week viraal op sociale media.

“Met dank aan de kapitein. Zo blij”, schreef de vrouw bij het kiekje dat ze op sociale media deelde. Het gaat om een stewardess in opleiding, zo meldt de nieuwssite Chinese News Service. Chinese piloten die de foto analyseerden, verklaarden dat het beeld hoogstwaarschijnlijk werd gemaakt tijdens de vlucht. Dit werd niet officieel bevestigd door de Chinese luchtvaartmaatschappij.

De Civil Aviation Administration van China zegt in een verklaring dat passagiers de cockpit niet mogen betreden zonder speciale goedkeuring. Enkel in “uitzonderlijke” omstandigheden is dit toegestaan. Niet alleen de piloot maar ook andere personeelsleden die bij het incident betrokken zijn, zijn “voor onbepaalde tijd” geschorst. Momenteel wordt het incident verder onderzocht.

“De veiligheid van passagiers is dé prioriteit van Air Guilin. We hanteren een nultolerantie op vlak van ongepast en onprofessioneel gedrag dat de veiligheid van onze passagiers in gevaar zou kunnen brengen”, klinkt het bij Air Guilin.

Vorig jaar nog schorste een andere Chinese luchtvaartmaatschappij een piloot wegens gelijkaardige feiten. Hij liet naar verluidt zijn vrouw in de cockpit, wat niet was toegestaan volgens Donghai Airlines.