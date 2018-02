Piloot omgekomen bij neerhalen Russisch gevechtsvliegtuig MV

03 februari 2018

16u59

Bron: Belga 1 De piloot van het Russische gevechtsvliegtuig dat boven de Syrische provincie Idlib is neergehaald, is volgens het Russische ministerie van Defensie om het leven gebracht. Dat melden Russische persagentschappen.

De piloot van de Sukhoi Su-25 kon nog uit het vliegtuig springen, maar is gedood in het "gevecht met terroristen", aldus het ministerie aan het Russische staatspersagentschap Tass.

Eerder had het Syrische Observatorium voor de mensenrechten (SOHR) bekendgemaakt dat een gewapende groep in Syrië het vliegtuig had neergehaald en dat de piloot was gevangengenomen. Later meldde ook het observatorium dat de piloot om het leven kwam.

Volgens het ministerie sprong de piloot uit het vliegtuig boven gebied dat gecontroleerd wordt door strijders van 'Jabhat al-Nusra', het vroegere al-Nusra Front dat sinds 2016 in Jabhat Fateh al-Sham is omgedoopt.

De provincie Idlib is de enige die nog bijna volledig in handen is van de Syrische rebellen. De afgelopen weken hebben Syrische regeringstroepen, met Russische luchtsteun, de aanvallen op Idlib opgevoerd. Rusland is een van de belangrijkste bondgenoten van de Syrische president Bashar al-Assad.