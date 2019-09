Piloot maakt onvoorziene landing nadat hij koffie morst in cockpit ttr

12 september 2019

18u00

Bron: The Independent, BBC 4 Een 49-jarige piloot moest een Duits passagiersvliegtuig van Condor -op weg van Frankfurt naar Cancún- noodgedwongen aan de grond zetten in Ierland, nadat hij per ongeluk een beker koffie over het bedieningspaneel in de cockpit gooide. Zo blijkt uit een onderzoeksrapport van de Air Accident Investigations Brand (AAIB).

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand toen de piloot zijn kop koffie omstootte tijdens een vlucht van Frankfurt naar Cancún. Ongeveer veertig minuten later vulde de cockpit van de airbus A330-243 van de Duitse luchtvaartmaatschappij Condor zich echter met rook en een verbrande geur. Vervolgens viel de communicatieapparatuur uit. Ook konden de piloten sommige knoppen niet meer bedienen, omdat die naar verluidt deels gesmolten waren.

De gezagvoerder, van wie de naam niet bekend is, besliste rechtsomkeert te maken en zette het toestel veilig aan de grond in Shannon, Ierland. De 11 personeelsleden en de 326 reizigers aan boord bleven ongedeerd. Het incident vond plaats in februari, maar raakte nu pas bekend in Britse media.



De Air Accident Investigations Brand (AAIB) beschouwt het als “een ernstig incident” en merkt op dat “de luchtvaartmaatschappij aanbeveelt om bekerhouders en een dekseltje te gebruiken”. Een woordvoerster van Condor excuseert zich bij de passagiers, die enkele uren moesten wachten vooraleer de piloten na een grondige controle opnieuw koers zetten richting Mexico.