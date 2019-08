Piloot maakt noodlanding nadat motoren uitvallen: “Ze noemen me een held, maar ik deed wat ik moest doen” ttr

Bron: Daily Mail, TASS 2 buitenland In de buurt van het vliegveld van Moskou is gisterenochtend een passagiersvliegtuig met meer dan 230 mensen aan boord in een maïsveld geland. Het toestel was in aanraking gekomen met een zwerm vogels, waardoor zowel de linker- als de rechtermotor stilviel. Kapitein Damir Joesoepov, die een geslaagde noodlanding maakte, getuigt over het bloedstollende moment.

Het ongeluk gebeurde kort na 5.20 uur Belgische tijd in de buurt van Moskou. Het vliegtuig van Ural Airlines met 226 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord was juist van de luchthaven Ramenskiy (ten oosten van Moskou) vertrokken op weg naar de Krim, meldt het Russische ministerie van Rampenbestrijding.

Kort na het opstijgen vlogen er vogels in de motoren, waardoor de linkermotor onmiddellijk stilviel. Daarna werd ook de rechtermotor getroffen. Er was bijgevolg geen aandrijving meer, waardoor het vliegtuig hoogte verloor. Kapitein Joesoepov nam onmiddellijk de controle over. Toen hij besefte dat het niet zou lukken om terug te keren naar de luchthaven, besliste hij de noodlanding in te zetten.

De wielen bleven ingeklapt en Joesoepov, die vorig jaar werd gepromoveerd tot kapitein, maakte een succesvolle landing in een maïsveld. “De tijd drong. Ik heb geprobeerd om de landing zo zacht mogelijk te maken, zodat het vliegtuig de grond raakte met een minimale verticale snelheid”, zo zei Joesoepov aan Russische media.

Evacuatie

Bij de noodlanding ontstond geen brand en alle inzittenden werden via kleinere noodglijbanen geëvacueerd. Volgens de autoriteiten raakten 23 mensen, onder wie meerdere kinderen, lichtgewond. Zij hebben enkele kneuzingen en schaafwonden. Eén persoon, een 69-jarige vrouw, was er erger aan toe.

De passagiers konden zich geen betere piloot inbeelden. Pas nadat alle inzittenden in veiligheid waren gebracht, klom de 41-jarige piloot opnieuw in de cockpit. “Na de evacuatie van de passagiers stapte ik uit en onderzocht de schade aan het vliegtuig. Daarna klom ik terug in de cockpit, waar ik mijn telefoon nam en naar mijn vrouw belde om haar te vertellen wat er zopas was gebeurd”, vertelde de man aan de Russische pers. “Veel mensen zeggen dat ik een held ben. Eerlijk gezegd voel ik me helemaal geen held. Ik deed wat ik moest doen: het vliegtuig, de passagiers en de bemanning redden.”

De Russische ‘Sully’

Meteen na de geslaagde noodlanding werden kapitein Joesoepov en zijn rechterhand Moerzin overladen met complimenten. Gouverneur Evgeni Koeyvasjev van de regio Sverdlovsk zei dat zij “fantastisch vakmanschap en zelfcontrole hadden getoond”.

Volgens de luchtvaartmaatschappij hebben de piloten juist gehandeld. Zij hebben precies gedaan wat hen was aangeleerd, zei een woordvoerder aan het Russische persbureau Interfax. Een speciale commissie gaat een onderzoek instellen naar de vlucht.

Russische media vergelijken de crash met het mirakel op de Hudsonrivier, waarbij piloot Chesley B. ‘Sully’ Sullenberger in 2009 met succes een vliegtuig op de Hudson River in New York liet landen. Daarna zorgde de snelle en accurate reddingsoperatie ervoor dat alle 155 passagiers en bemanningsleden de crash overleefden. Zoals het een goede piloot betaamt, verliet Sullenberger als laatste het toestel, wat hem heel wat complimentjes opleverde.