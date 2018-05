Piloot kidnapt student en probeert hem 'terug naar China' te sturen TK

28 mei 2018

09u38

Bron: Washington Post 2 De politie in Californië heeft vorige week de uitzetting van een 21-jarige student kunnen verijdelen. Die was immers niet bevolen door de Amerikaanse overheid, maar was het persoonlijke idee van een 48-jarige piloot. Hij had de jongeman gekidnapt en probeerde hem op een vliegtuig naar China te zetten.

De dader in kwestie is een zekere Jonathan McConkey, die als piloot en vlieginstructeur werkt voor de IASCO Flight Training-school in Redding. Die school werkt nauw samen met de burgerluchtvaartautoriteit in China, wat in de praktijk betekent dat een aantal Chinese piloten-in-spe hun opleiding volgen in het trainingscentrum in Californië.

Een van hen is de 21-jarige Tianshu Shi, ook wel 'Chris' genoemd tijdens zijn verblijf in de VS. Samen met een aantal van zijn landgenoten leeft hij al zeven maanden in een appartement in Redding. Zijn opleiding staat echter even op pauze: de school heeft hem twee maanden geleden geschorst omdat zijn Engels zo gebrekkig is dat het niet meer veilig is om te vliegen. Volgens eerdere klachten is dat niet ongewoon: vorig jaar werd nog een onderzoek geopend omdat een van de Chinese studenten zijn instructeur niet goed begrepen had en daardoor bijna tegen een ander vliegtuig was gecrasht. Daarna werden er maatregelen genomen: Shi mag niet meer vliegen tot zijn Engels verbetert.

Bedreigd

Vermoedelijk is de gebrekkige talenkennis van Shi ook de reden waarom McConkey vorige week door het lint ging. Donderdagavond dook hij opeens op aan het appartement van de leerlingen, waar hij de Chinese jongeman opdroeg om zijn spullen te pakken. "Je moet morgenvroeg terug naar China", klonk het, waarop Shi pareerde dat hij helemaal geen documenten in die trant had ontvangen van de overheid. Hij dacht dat de kous daarmee af was, maar MConkey verscheen op vrijdagochtend opnieuw in Redding, samen met zijn assistente Kelsi Hoser.

In het daaropvolgende gesprek, dat Shi met zijn smartphone opnam, bedreigden de twee de student. "Je gaat naar huis, met of zonder je bagage", brieste McConkey. "Als je geen Engels kan spreken, ga je hier niet kunnen blijven", trad Hoser hem bij. De piloot probeerde Shi ook wijs te maken dat de Verenigde Staten een deportatiebevel hadden uitgevaardigd. "Je bent hier illegaal, dat weet je. Amerika wil je nu het land uit, begrijp je? Als je niet met ons meegaat, zal je in de cel belanden."

Gered door zijn broer

Uiteindelijk sleurde McConkey Shi uit het appartement en in zijn auto, maar niet voordat die zijn broer in Shanghai kon bellen. Die nam niet op, maar de student sprak een boodschap in waarin hij smeekte om hulp. De broer was zo bezorgd dat hij meteen de politie in Redding belde, die zich in zeven haasten naar de luchthaven repte. Daar konden ze Shi redden van zijn kidnappers voor die hem op een vliegtuig zetten. Hun plan was om hem eigenhandig naar een andere luchthaven te vliegen en daar een vlucht naar China te zoeken.

McConkey en Hoser werden opgepakt en aangeklaagd voor samenzwering en kidnapping. Ze verblijven momenteel in de cel in afwachting van hun proces, tot grote opluchting van Shi. Die is de Californische politie erg dankbaar: "Op dat moment waren ze echt mijn Jezus", klinkt het. Hij zal nu een advocaat zoeken om al zijn visadocumenten te controleren en te beheren.