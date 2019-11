Piloot geeft stuur door aan passagier en laat haar het vliegtuig besturen, Rusland opent onderzoek AW

07 november 2019

17u58

Bron: Belga 2 In Rusland is vandaag een onderzoek geopend nadat een piloot zijn lijnvliegtuig door een jonge vrouwelijke passagier had laten besturen die geen enkele vliegopleiding had gevolgd. Het toestel voerde toen een reguliere vlucht in Siberië uit.

Een video op Instagram toont hoe een jonge vrouw in roze trui in de cockpit van een vliegtuig zit en het eveneens bestuurt. Op de achtergrond de stem van een man die haar instructies geeft. Bij de video staat als commentaar: "Het was heel cool! Danku! " De video werd massaal overgenomen in Russische media, totdat de vrouw haar account van publiek naar privé switchte.

Volgens de speurders dateren de feiten van 31 augustus, "toen een van de bemanningsleden een jonge vrouw tot de cockpit toeliet die geen toestemming had om te vliegen". Het bemanningslid "liet haar het vliegtuig besturen".



Volgens het onderzoekscomité van Jakoetië, een regio in Siberië, is het vliegtuig van de lokale Russische vliegmaatschappij IrAero en had het passagiers aan boord op het ogenblik van de feiten. Het toestel - een Antonov-24 - dat tot 52 passagiers kan vervoeren, verbindt de regionale hoofdstad Jakoetsk met Sakkyryyr, in het noorden van Jakoetië. IrAero beschikt over een vloot van 25 vliegtuigen en vliegt op verscheidene steden in Siberië alsook op Moskou en Sint-Petersburg en badplaatsen aan de Zwarte Zee.

Rusland heeft een slechte reputatie als het op veiligheid in de luchtvaart aankomt. Het kende de voorbije twintig jaar verscheidene zware ongevallen met zware slachtofferbalansen.