Piloot gecrashte Boeing vroeg “paniekerig” te mogen terugkeren, terwijl vliegtuig abnormaal versnelde: “Break, break” ADN

15 maart 2019

09u58

Bron: Belga 0 De piloot van het vliegtuig dat zondag in Ethiopië is neergestort, kreeg onmiddellijk na het opstijgen op de luchthaven van Addis Abeba te maken met een noodsituatie. De gezagvoerder van de Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines vroeg met "paniekerige stem" om terug te keren, terwijl het vliegtuig naar een abnormale snelheid versnelde. Dat schrijft de Amerikaanse krant New York Times, op gezag van een persoon die de luchtverkeercommunicatie inzag.

"Break, break, verzoek terugkeer", aldus de gezagvoerder aan de luchtverkeersleiders, die intussen probeerden om twee andere vluchten om te leiden die de luchthaven naderden. De uitdrukking 'break, break' wordt gebruikt om een boodschap prioriteit te geven. De bemanning geeft zo aan met een noodsituatie te worden geconfronteerd die de piloten niet onder controle krijgen.



De maatschappij had eerder al gezegd dat de bemanning had gevraagd terug te keren naar Addis Abeba. Het is voor het eerst dat de inhoud van de gesprekken tussen de gezagvoerder en de luchtverkeersleiding is onthuld.

Ernstig

De luchtverkeersleiders kregen de berichten binnen drie minuten na het opstijgen. Ook zagen ze dat het vliegtuig met enkele 'honderden voet' (100 voet is ongeveer 30,5 meter) hoger en lager vloog, een teken dat iets ernstig aan de hand was, aldus de krant.



Ongeveer vijf minuten na het opstijgen is alle contact tussen de luchtverkeersleiders en de bemanning verloren gegaan. Zes minuten na het opstijgen verdween het toestel ook van de radar.

De piloot had 8.000 vlieguren op de teller, het toestel had op 4 februari een onderhoud gekregen.

De bron van de krant wil anoniem blijven, omdat de communicatie niet publiek is bekendgemaakt.

Door de crash in Ethiopië en een crash in Indonesië enkele maanden voordien, waarbij het om hetzelfde type vliegtuig ging, hebben autoriteiten overal ter wereld het vliegtuigtype aan de ketting gelegd. Boeing gaf ook zelf het advies om de 737 MAX-vliegtuigen aan de grond te houden.

