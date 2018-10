Piloot beweert nu ook motor van MH370 in Cambodjaanse jungle te zien op satellietbeelden jv

30 oktober 2018

13u02

Daniel Boyer is een piloot die zich hard inspant om het mysterie van vlucht MH370 op te lossen. Met de hulp van Google Earth beweert hij nu de motor van de verdwenen Boeing 777 te hebben gevonden, ergens in de jungle van Cambodja, niet ver van de plaats die een amateurspeurder vorige maand nog als de 'crashsite' aanwees.

Boyer vond de onbekende witte voorwerpen op zo’n 16 km van de plek die de Britse videoproducer Ian Wilson vorige maand aanduidde als de mogelijke ‘crashsite’ van MH370. Het ene object meet volgens hem 4,3 meter op 2,7 meter, het andere is 5,4 meter lang. Die afmetingen komen overeen met respectievelijk de motor en de cockpit van een Boeing 777. Boyer dringt erop aan dat de mogelijke wrakstukken onderzocht worden. Hij was er een week eerder al van overtuigd dat er een stuk van de belettering van het Malaysia Airlines-logo te zien is op een van ‘zijn’ beelden - de ‘y’ boven een raampje. Op een andere foto, die hij eveneens exclusief aan de Daily Star toonde, stond volgens Boyer de staart van de Boeing. En nu zou hij dus ook de motor gespot hebben.

Vorige maand had videoproducer Ian Wilson op Google Maps een sterk op een vliegtuig gelijkend voorwerp in de Cambodjaanse jungle ten zuiden van de hoofdstad Phnom Penh gezien. Die foto ging het internet rond en trok zelfs de aandacht van China, dat een ruimtesatelliet liet inzoomen op de regio in kwestie. Zonder noemenswaardig resultaat weliswaar.

Wilson vloog vorige maand ook zelf met zijn broer in een helikopter boven het gebied, maar de twee konden niks zien door het dikke gebladerte. Ze trokken daarna onder begeleiding van Cambodjaanse ex-soldaten te voet de jungle in, maar moesten ook die poging staken omdat de zoektocht te gevaarlijk werd. Rond de bewuste plaats hielden zich volgens de Wilsons “gewapende, illegale houtkappers trippend op crystal meth” op. Bovendien zouden er in dat gebied ook nog heel wat niet-ontplofte landmijnen liggen.

Luchtvaartexperts vermoedden meteen dat de foto van Wilson gemaakt werd net op het moment dat er een vliegtuig over de jungle vloog, eerder dan dat om het wrak van MH370 zou gaan. Andere online speurders beweerden dan weer, volgens The Sun, dat het “vliegtuig in de jungle” al meermaals door Googles satellieten gefotografeerd werd sinds de verdwijning van MH370. Voorlopig kan er alleszins bezwaarlijk gesproken worden van een ernstige doorbraak.

Vlucht 370 van Malaysia Airlines verdween op 8 maart 2014 met 239 passagiers en de crew aan boord. De Boeing 777 was op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Tot nu toe blijft het een mysterie wat er precies gebeurd is. Er zijn aan eilanden in de Indische Oceaan enkele brokstukken gevonden die afkomstig zouden zijn van de Boeing, maar de rest van het wrak niet. Het is ook niet geweten waar het vliegtuig zou neergestort zijn, noch wat de oorzaak zou zijn.