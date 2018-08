Piloot (47) vliegt eigen woning binnen en sterft mvdb

14 augustus 2018

00u12

Bron: CBS 0 Een man die enkele uren doorbracht in een gevangenis in de Amerikaanse staat Utah, is na zijn vrijlating met een Cessna-vliegtuig zijn eigen huis binnengevlogen.

De 47-jarige Duane Youd overleefde zijn wanhoopsdaad in de nacht van zondag op maandag (plaatselijke tijd) niet. Zijn echtgenote en een jongen konden tijdig uit het brandende pand in het plaatsje Payson vluchten.



Youd werd in de vooravond opgepakt nadat getuigen hadden gezien hoe hij zijn echtgenote afranselde. De twee waren naar een nabijgelegen natuurgebied gereden om te praten over hun echtelijke problemen.

De man betaalde een borgtocht en mocht na vijf uur de gevangenis verlaten. Onder begeleiding van een agent ging hij wat kleren en bezittingen ophalen in zijn woning. Hij reed vervolgens in zijn 4x4 weg. De man reed naar een nabijgelegen vliegveld waar hij als privé-piloot aan de kost komt. Hij kroop in een Cessna 525-vliegtuig en steeg midden in de nacht vanaf de verlaten startbaan op. Hij zette meteen koers naar zijn woning zo'n 10 kilometer verder. De crash leidde tot een hevige brand, van het vliegtuigwrak blijft niet veel over.

Heeft u vragen over zelfdoding, dan kan u terecht op het telefoonnummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be