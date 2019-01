Pijpleiding in Mexico explodeert terwijl mensen jerrycans vullen aan lek: al zeker 66 doden lva - mvdb

Bron: Belga - ANP 0 Bij het stadje Tlahuelilpan in het midden van Mexico zijn 66 mensen om het leven gekomen door een explosie aan een pijpleiding. Tientallen anderen zijn gewond. Volgens de regering van de staat Hidalgo was de leiding met brandstof gescheurd. Toen mensen jerrycans met brandstof vulden bij het lek, explodeerde de leiding.

n een eerste balans lag het aantal doden nog op 21 doden. Op de Mexicaanse televisie is te zien dat vlammen meters hoog de lucht in schieten. Veel mensen liepen door de explosie brandwonden op. Niet ver van Tlahuelilpan ligt een raffinaderij van staatsoliebedrijf Pemex. Volgens het concern ging het om illegale aftapping. De hulpdiensten hebben het gebied afgezet.

In de afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten bij pijpleidingen drastisch gestegen. Vanwege de lucratieve business proberen bendes illegaal benzine af te tappen en op de zwarte markt te verkopen, maar dat is niet zonder risico.

Diefstallen

De Mexicaanse regering voerde onlangs de strijd tegen brandstofdiefstallen op. De linkse president Andres Manuel Lopez Obrador liet een aantal leidingen en raffinaderijen sluiten en laat brandstof in bewaakte tankwagens vervoeren. Die aanpak zorgt echter voor een tekort bij meerdere tankstations.

Onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is van de explosie. Op videobeelden was te zien hoe er na de explosie paniek ontstond. Mensen liepen luid roepend weg van de leiding. Aan de pijpleiding sloegen vlammen de hoogte in.

