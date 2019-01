Pijpleiding in Mexicaans stadje explodeert terwijl honderden inwoners jerrycans met lekkende brandstof vullen: zeker twintig doden lva

19 januari 2019

04u13

Bron: Belga 0 Bij het stadje Tlahuelilpan in het midden van Mexico zijn zeker twintig mensen om het leven gekomen door een explosie bij een pijpleiding. Minstens 54 anderen raakten gewond, zegt de gouverneur van de staat Hidalgo, Omar Fayad, vrijdagavond op tv-zender Foro TV.

Op het moment van de ontploffing waren er enkele honderden personen in de buurt van de pijplijn, berichten lokale media. Aan de leiding was een lek ontstaan. Inwoners van de stad waren de leiding genaderd om de brandstof in emmers of jerrycans mee te nemen.

Onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is van de explosie. Op videobeelden was te zien hoe er na de explosie paniek ontstond. Mensen liepen luid roepend weg van de leiding. Aan de pijpleiding sloegen vlammen de hoogte in. De hulpdiensten zetten het gebied af. De Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador riep de regering op om de bewoners van de getroffen regio te ondersteunen.

📍Saldo hasta el momento: 20 muertos y 54 heridos por explosión del ducto en #Tlahuelilpan Hidalgo



pic.twitter.com/77iYU5PAO1 Noticias_CUBO(@ Noticias_CUBO) link

#BREAKING: Reports of a strong explosion 💥 in a pipeline of #Pemex in Tlahuelilpan, Hidalgo #Mexicopic.twitter.com/83Sea5VfIx Compact News(@ NewsCompact) link