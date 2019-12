Pijnlijke verkiezingsnacht voor Tory-rebellen SVM

13 december 2019

08u17

Bron: Belga 0 De Conservatieve Partij van eerste minister Boris Johnson heeft een duidelijke overwinning geboekt, maar het is een pijnlijke verkiezingsnacht geworden voor de parlementsleden die wegens hun opstandig gedrag uit die partij waren gezet. De rebellen die als onafhankelijk of als kandidaat van een andere partij hebben deelgenomen aan de verkiezingen raakten niet herkozen.

Begin september had Johnson 21 Conservatieve parlementsleden uit de fractie gezet omdat ze met de oppositie hadden meegestemd om een harde brexit op 31 oktober te vermijden. Later werden er tien van hen toch weer opgenomen in de Conservatieve fractie. Vier van die rebellen die in ere werden hersteld zijn nu herkozen, meldt BBC News.

Voor de anderen draaiden de verkiezingen op een nederlaag uit. Drie kandidaten die als onafhankelijke opkwamen -gewezen minister van Justitie David Gauke, ex-minister van Gezondheid Anne Milton en Dominic Grieve - verloren hun zetel. Ook Sam Gyimah en Antoinette Sandbach, die waren overgestapt naar de LibDems, raakten niet herkozen.

De andere rebellen -onder meer oud-minister van Financiën Philip Hammond en Nicholas Soames, de kleinzoon van Winstons Churchill- waren geen kandidaat meer.