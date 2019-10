Pijnlijk moment: Trump loopt blauwtje bij vrouwelijke astronauten KVDS

19 oktober 2019

09u01 1 Ruimtevaart De Amerikaanse president Donald Trump is vrijdag de mist ingegaan bij een telefonisch gesprek met astronauten Christina Koch en Jessica Meir, die in het internationaal ruimtestation ISS verblijven. Zij maakten geschiedenis door voor de allereerste keer een ruimtewandeling te maken in een team dat uitsluitend bestond uit vrouwen. Trump zei tot twee keer toe dat ze de eerste vrouwen ooit waren die een ruimtewandeling maakten. Dat lieten ze niet passeren.

Koch en Meir vervingen samen een kapotte batterijlader, terwijl hun vier mannelijke collega’s binnen bleven in het ruimtestation. Een historisch moment, want nooit eerder werd een ruimtewandeling gemaakt waarbij het hele team uit vrouwen bestond.

Ivanka

Voor de gelegenheid maakte president Trump tijd vrij en voor het oog van de verzamelde pers belde hij met de twee astronautes om hen te feliciteren. Daarbij zei hij echter tot twee keer toe dat het de eerste keer was dat vrouwen een ruimtewandeling maakten.





“Dit is de eerste keer dat een vrouw buiten het ruimtestation komt”, aldus Trump, terwijl naast hem zijn dochter Ivanka zat te knikken. Even later herhaalde hij dat nog een keer: “Jullie zijn geweldig. Ze hebben de allereerste vrouwelijke ruimtewandeling uitgevoerd om een onderdeel aan de buitenkant van het ruimtestation te vervangen.” (lees hieronder verder)

In haar antwoord corrigeerde Meir de president. Ze beklemtoonde dat ze voortbouwden op het werk van vele vrouwen die hen vooraf waren gegaan met ruimtewandelingen. “We willen onszelf niet te veel krediet toe-eigenen, want er zijn al veel vrouwelijke ruimtewandelaars geweest”, zei ze. “Het is gewoon de eerste keer dat twee vrouwen samen naar buiten gaan.”

Svetlana Savitskaya

In totaal hebben al 15 vrouwen een ruimtewandeling gemaakt in de geschiedenis van de ruimtevaart. De eerste was kosmonaut Svetlana Savitskaya in 1984. De eerste Amerikaanse die dat deed, was Kathryn Sullivan. Zij deed dat later datzelfde jaar.

De eerste vrouw in de ruimte was trouwens ook een Russische. Valentina Teresjkova reisde in 1963 mee aan boord van de Vostok 6.