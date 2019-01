Pijnlijk: Franse topambtenaar die debat gele hesjes moest leiden zet stap opzij nadat blijkt dat ze bijna evenveel verdient als Macron TT

Bron: Reuters 0 Ze was er de geknipte persoon voor en moest het 'grote nationale debat’ over de verzuchtingen van de gele hesjesbeweging leiden. Maar Chantal Jouanno zet nu toch een stap opzij. De voormalige Franse minister, die aan het hoofd staat van de Nationale Commissie voor het Publiek Debat, blijkt namelijk 14.600 euro per maand te verdienen, bijna evenveel als president Emmanuel Macron zelf.

In Frankrijk is ophef ontstaan over het loon van Chantal Jouanno, voormalig minister van Sport onder president Sarkozy. Zij staat vandaag aan het hoofd van de Nationale Commissie voor het Publiek Debat, een overheidsagentschap die er op moet toezien dat de Franse bevolking genoeg betrokken wordt bij het beleid en vaker zijn zeg kan doen. Het is onder die Commissie dat er een groot overleg georganiseerd zou worden met de vertegenwoordigers van de zogenaamde 'gele hesjes’. Binnen de commissie zouden hun verzuchtingen dan ter sprake kunnen komen. Jouanno zou het ‘grand débat’, dat volgende week van start gaat, leiden.

Jouanno’s loon van 14.600 euro bruto is op zich geen geheim. Maar doordat er nu zo de nadruk op wordt gelegd, is een sereen debat onmogelijk geworden, vindt ze. Haar loon bedraagt amper minder dan dat van zowel de Franse premier als de Franse president, die goed 15.000 euro krijgen. Volgens Jouanno moet het debat wel doorgaan, “daar geloof ik absoluut in”. Ze zegt ook de kritiek van de bevolking te begrijpen, maar preciseert dat “de overheden het loon vastleggen”, ook voor haar voorgangers en opvolgers. Ze blijft dan ook aan het hoofd van de commissie staan, maar legt haar “lot in handen van de president en de regering wat de verloning van het voorzitterschap betreft”.