Pierre (55) opende authentieke Belgische frituur in Pattaya: "De witte kassa was voor mij de druppel"

26 december 2018

06u51

Bron: De Morgen 0 Er zit een hoop nostalgie in het project, maar Pierre Engels is niet minder trots. In Pattaya, zowat de mondiale hoofdstad van het sekstoerisme, opende de Brusselaar een authentieke Belgische frituur. “Vijfhonderd kilometer door Thailand moeten reizen, maar toch gevonden: ossevet.”

Behoedzaam weegt frituriste Fa in het knalrode FritKot het opgedragen aantal af op een weegschaaltje. Ze draait aan de kookwekker.

“Zo zijn Thai nu eenmaal”, legt Pierre uit. “Alles moet volgens regeltjes en procedures. Het aantal gram, aantal minuten: Anders lukt het niet. We werken met geïmporteerde diepvriesfrieten. Ik had dat graag anders gezien, maar de enige aardappel die je in heel Azië kunt vinden is de Chinese. Gooi er zo één in het vet en je krijgt zwarte blubber.”

