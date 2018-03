Piera zag hoe maffia haar man doodschoot, nu is de 'kandidate zonder gezicht' verkozen in Italiaans parlement KVDS/SVM

05 maart 2018

19u46

Bron: The Guardian/Belga 1 De weduwe van een man die werd vermoord door de Siciliaanse maffia is in het Italiaanse parlement verkozen voor de Vijfsterrenbeweging (M5S). Dat blijkt uit de officiële resultaten. Piera Aiello staat onder bescherming van de overheid sinds ze besliste om te getuigen.

De 51-jarige vrouw moest campagne voeren achter gesloten deuren omdat ze haar gezicht niet in het openbaar mocht vertonen om eventuele represailles te voorkomen. Dat belette haar niet om 52,9 procent van de stemmen te behalen in haar kiesdistrict Marsala in het westen van Sicilië. Ze liet haar rivaal van de rechtse alliantie met 26,1 procent ver achter zich.

Leven al 27 jaar in gevaar

Haar leven loopt gevaar sinds ze zag hoe twee moordenaars van de maffia haar echtgenoot doodschoten in 1991. Ze had Nicolò leren kennen toen ze 14 jaar was, maar wist toen niet dat hij de zoon was van een maffiabaas, Vito Atria. Dat kwam ze pas te weten toen Don Vito haar op een dag verplichtte om met zijn zoon te trouwen. "Anders moord ik je hele familie uit", klonk het.

Het was het begin van een liefdeloos huwelijk, met een man die haar sloeg en haar verplichtte in een wereld te leven die ze haatte. "Ik nam de pil omdat ik geen kinderen van hem wilde. Toen hij dat ontdekte, sloeg hij me in elkaar", vertelt ze aan de Britse krant The Guardian.

"Overal was bloed"

In november 1985 werd haar schoonvader vermoord. Nicolò zwoer dat hij wraak zou nemen op de daders, maar praatte er zo veel over dat een rivaliserende maffiaclan besloot om hem ook uit de weg te ruimen. Aiello kan zich die dag nog zo voor de geest halen. "We hadden een pizzeria in Partanna en op een avond kwamen twee mannen binnen. Ze hadden geweren bij. Ze keken mijn man recht in de ogen en vuurden. Hij viel voor mij op de grond. Overal was bloed. Ik wist wie de daders waren. Ze waren twee moordenaars van de maffia en kenden mijn man als sinds ze kinderen waren. Ik kon mijn man niet uitstaan, maar hij was nog een jongen. Hij was amper 27 toen hij in mijn armen stierf."

Scelti i candidati nei collegi uninominali.

Alla Camera:Vita Martinciglio

Al Senato:Gaspare Marinello

Vado particolarmente fiero che il #M5S abbia candidato alla Camera, per il collegio uninominali di Marsala,Piera Aiello cognata di #RitaAtria.



RIFIUTIAMO I VOTI DEI MAFIOSI !!! pic.twitter.com/TosKsAEHhr Tom Di Maria(@ tomdimaria3) link

De volgende dag besloot ze naar de politie te stappen. De plaatselijke carabinieri adviseerden haar om naar Palermo te gaan en te spreken met de enige man die te vertrouwen was: een magistraat die luisterde naar de naam Paolo Borsellino. "Hij was als een vader voor me", zegt ze in The Guardian. "Hij vertelde me dat mijn keuze om de geheimen van mijn aangetrouwde maffiafamilie openbaar te maken offers zou vragen. Hij raadde me aan om Sicilië meteen te verlaten en mijn leven elders opnieuw op te bouwen, ver weg, onder een valse naam."

Autobom

Ze zette door en haar getuigenis leidde tot de aanhouding van tientallen verdachten. Toen Borsellino enkele maanden later stierf in een aanslag met een autobom was Aiello daar kapot van. Ze werd opgenomen in een getuigenbeschermingsprogramma. Het maakte dat ze geen bankrekening meer kon openen, geen telefoonlijn meer kon laten installeren en haar dochter niet meer kon inschrijven op school. Ze leefde als een gevangene. En al die jaren later vond dat het zo niet langer kon.

Ze besloot om haar leven te wijden aan het beschermen van de rechten van getuigen. Dat waren soms succesvolle mensen die na hun getuigenis tegen de maffia alles kwijt waren geraakt en op straat leefden. "Ik sta achter iedereen die het opneemt tegen maffia en corruptie. Die mensen mogen niet gemarginaliseerd worden door de staat, maar moeten beloond worden. Ik heb besloten om me verkiesbaar te stellen, want ik wil zelf ook mijn gezicht terug. Als ik in het parlement word verkozen, zal ik terug in het openbaar verschijnen en zal ik niet meer de vrouw zijn die 26 jaar geleden werd gedeporteerd."