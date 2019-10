Piepklein Canadees eiland doet binnenkort alle lichten uit: 54 inwoners verhuizen naar vasteland AW

29 oktober 2019

20u33

Bron: The Guardian 0 Little Bay Islands in Canada doet binnenkort alle lichten uit. Letterlijk dan, want het piepkleine Canadese eiland word binnenkort verlaten door de 54 permanente inwoners die het nu telt. In ruil krijgen de inwoners een som geld van de overheid.

Little Bay Islands, een gemeente en eveneens een eiland in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador, is het soort plaats waar iedereen elkaar kent. Hoe kan het ook anders met slechts 54 permanente inwoners? Je deur sluiten is er bijvoorbeeld niet nodig. En als de eigenaar van de enige supermarkt op het eiland even afwezig is, bedienen klanten zichzelf gewoon. Dat betekent eveneens dat ze zelf afrekenen.

Ondanks alle peis en vrede hebben de resterende inwoners nu toch beslist om het eiland te verlaten. In ruil voor wat geld zullen alle families ten laatste op 31 december – dan worden het water en de elektriciteit immers afgesloten - naar het vasteland verhuizen.

Hervestiging

Een van die inwoners is de 70-jarige Ted Grimes, die net zoals zijn ouders en grootouders, opgroeide op het eiland. Waarom hij die nostalgische plaats nu wil verlaten? “Dat wil ik eigenlijk niet echt, maar ik had geen andere optie”, aldus een berouwvolle Grimes. Hij stemde voor een ‘hervestiging’ omdat hij niet alleen wil achterblijven op het eiland.

Dus verhuist Grimes naar Lewisporte, een stadje op het Canadese vasteland dat 3.400 inwoners telt. In ruil krijgt hij een cheque van de overheid. Sinds 1953 deelt Canada zulke cheques uit om afgezonderde (vissers)gemeenschappen te hervestigen. En terwijl dat vroeger onder lichte dwang gebeurde, moet nu 90 procent van de gemeenschap daarmee instemmen.

Teloorgang van Little Bay Islands

De meeste inwoners van Little Bay Islands zijn op het eiland opgegroeid en stammen af van vele generaties die lange tijd konden profiteren van de visindustrie. Maar toen er in 1992 – omwille van problemen met de kabeljauw - maar liefst 30.000 mensen ontslagen werden in de provincie, ging het fel achteruit met Little Bay Islands. De gemeenschap trachtte nog over te schakelen naar het kweken van krabben, maar ook dat handeltje werd opgedoekt in 2009.

En zonder bron van inkomsten waren de ouderen al snel de enigen die overbleven op het eiland. Ook de winkel sloot en de enige school is sinds 2018 dicht.