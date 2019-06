Piepjonge neonazi’s die dood van prins Harry eisten krijgen celstraffen voor aanzetten tot terrorisme LH

18 juni 2019

15u46

Bron: BBC 0 Twee Britse tieners die vorig jaar opriepen om prins Harry om het leven te brengen, hebben celstraffen tot meer dan vier jaar gekregen. Beiden waren lid van een groep die door het leven gaat als de Sonnenkrieg Division. Ze noemden Harry een “rasverrader” omdat hij trouwde met Meghan Markle.

De Britse openbare omroep onderzocht eind vorig jaar de Sonnenkrieg Division, een groep van neonazi’s opgericht door een Britse universiteitsstudent. De groep extremisten zou een onderdeel zijn van de Amerikaanse Atomwaffen Division. Dat is een vereniging die terrorisme aanmoedigt en omstreden individuen Adolf Hitler en sekteleider Charles Manson verheerlijkt.

De aanzienlijke hoeveelheid materiaal die ze op sociale media posten was bedoeld om anderen aan te moedigen om verachtelijke handelingen uit te voeren Inspecteur van antiterreureenheid

Onder anderen Michal Szewczuk (19) en Oskar Dunn-Zoczorowski (18) waren nauw betrokken bij de groep. De twee, die elkaar nooit in het echt zagen, hebben op Gab, een nieuw sociaal netwerk waar extremisten elkaar vinden, en game servers propaganda voor de groep verspreid. “De aanzienlijke hoeveelheid materiaal die ze op sociale media hebben gepost, weerspiegelt niet alleen hun extremistische overtuigingen, maar was ook bedoeld om anderen aan te moedigen verachtelijke handelingen uit te voeren. Beide mannen hebben hun interesse in de extreem-rechtse ideologie in de loop van de tijd ontwikkeld door onderzoek en contact met gelijkgestemde individuen”, aldus een inspecteur van de antiterreureenheid die het duo arresteerde.

Hakenkruis en bloedvlekken

Zo deelde het duo in augustus, drie maanden na zijn huwelijk met Markle, een poster van prins Harry, waarop er een pistool op zijn hoofd gericht staat. Op de voorgrond staat ook een hakenkruis, de achtergrond bestaat uit bloedvlekken. Op de poster staat de tekst ’See ya later, race traitor’, wat zoveel betekent als “Tot ziens, rasverrader”.

Openbaar aanklager Parsons verklaarde in de rechtbank dat de posts, die door de twee tieners via drie accounts werden gedeeld, “een boodschap van dreiging overbrengen en het gebruik van ernstig geweld tegen anderen bevorderen en op deze manier terrorisme aanmoedigen “. Ze zei dat Joodse mensen, niet-blanken en iedereen die in hun ogen “medeplichtig was aan het voortbestaan van multiculturalisme” doelwitten waren.

Ook volgens rechter Rebecca Poulet zette het beeld van prins Harry aan tot geweld. “Het is niet alleen iets dat onverteerbaar is. Het moedigt terrorisme aan”, voegde ze eraan toe. “Individuen werden aangespoord om vreselijke gewelddaden uit te oefenen die elk weldenkend individu niet kan begrijpen.” Szewczuk werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en drie maanden. Dunn-Koczorowski kreeg 18 maanden.