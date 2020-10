Piemonte en Ligurië vragen noodtoestand aan na doortocht storm Alex ADN JV

04 oktober 2020

09u41

Bron: Belga/AFP 1 De Italiaanse regio’s Piemonte en Ligurië hebben de noodtoestand aangevraagd na de passage van de storm Alex. De schade door de hevige regen en de overstromingen in Noord-Italië is aanzienlijk. Er vielen zeker twee doden en er zijn nog twee mensen vermist.

De hevige regen die vrijdagnamiddag begon, leidde tot overstromingen, aardverschuivingen en schade aan wegen, bruggen en huizen. Vooral in Piemonte, Ligurië en ook de vallei van Aosta, en in mindere mate Lombardije, waren de stortregens erg hevig, plaatselijk viel er meer dan 60 centimeter water, waardoor rivieren uit hun oevers traden. Dat had overstromingen en aardverschuivingen tot gevolg.

Verschillende dorpen zijn afgesneden van de buitenwereld. Er vielen twee doden en nog twee mensen zijn vermist.

“Rampzalige situatie”

Op veel plaatsen maken de hulpdiensten zondagochtend de balans op en beginnen ze met de opruimingswerken. De autoriteiten van de zwaarst getroffen regio’s vragen aan de regering in Rome om de noodtoestand te erkennen. In de gemeente Limone Piemonte, in de provincie Cuneo, is de schade enorm. De burgemeester spreekt er van "een rampzalige situatie".

Er worden zondagochtend nog twee mensen vermist, een persoon uit Piemonte en een man uit Lombardije. Zaterdag werden liefst 22 mensen vermist, onder wie 18 met de Italiaanse nationaliteit en een Duitse familie van twee grootouders en hun twee kleinkinderen. De Franse hulpdiensten vonden zaterdagnamiddag 21 vermisten terug nabij de Tendapas, op de grens van Italië en Frankrijk in de Alpen, onder hen ook de grootouders en hun kleinkinderen.

Volgens het hoofd van de regio Piemonte ging het om de zwaarste storm sinds die van 1994. Toen vielen er in het gebied van de Po en Tarano zeventig doden. Bovendien ondervindt de streek nog altijd economische schade door de coronacrisis die er zwaar heeft toegeslagen.

