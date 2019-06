Pick-uptruck rijdt aan foute kant van de weg groep motorrijders aan in VS: zeven doden TT

22 juni 2019

16u14

Bron: CNN 0 In de Amerikaanse staat New Hampshire zijn zeven motorrijders om het leven gekomen en raakten drie anderen gewond toen een bestuurder van een zware pick-uptruck op hen inreed. De terreinwagen reed aan de verkeerde kant van de weg, zegt de politie.

Het ongeval gebeurde gisterenavond rond 18.30 uur lokale tijd op de US Highway 2 in de buurt van Randolph, in het noorden van de staat, die in het noordoosten van de VS ligt. De weg bestaat er uit telkens een rijstrook in elke rijrichting. De motorrijders reden oostwaarts, de bestuurder van de Dodge 2500 westwaarts.

De frontale klap was volgens getuigen verschrikkelijk. De zware truck reed recht op de groep in. Op beelden is te zien hoe de weg bezaaid ligt met motorfietsen en brokstukken. De pick-up reed na het ongeval de berm in en vloog gedeeltelijk in brand.

Getuigen probeerden de gewonden de eerste hulp toe te dienen, maar voor zeven motorrijders kwam alle hulp te laat, zij stierven ter plekke. Drie anderen werden naar het ziekenhuis gebracht, hun toestand is nog onduidelijk. Hun identiteit is voorlopig niet bekend, maar de motorrijders zouden op het moment van het ongeval pas vertrokken geweest zijn in het hotel waar ze verbleven, 500 meter verderop.