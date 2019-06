Pick-uptruck met regenboogvlag gaat viraal: “Niet alle inwoners van het platteland zijn kwezels” TT

Bron: CNN, The Verge 0 Een Amerikaan uit de staat Oklahoma heeft een wel heel originele manier gevonden om zijn steun voor de LGBTQ+-gemeenschap uit te drukken. Ter gelegenheid van ‘Pride Month’, de maand juni waarin er in heel de VS aandacht wordt gevraagd voor de rechten van holebi's en andere seksuele en genderidentiteiten, beplakte hij de achterkant van zijn pick-uptruck met een opvallende regenboogvlag. Zijn post werd al tienduizenden keren geliket op Facebook.

Boven en onder de vlag die de 28-jarige Cody Barlow op zijn jeep aanbracht, staat de tekst ‘Not all country boys are bigots’, vrij te vertalen als “Niet alle inwoners van het platteland zijn kwezels”, en de zin ‘Happy Pride Month’. Hij maakte de regenboogvlag met felgekleurde duct tape.

“Ik vind dit belangrijk”, zegt Barlow bij zijn post. “Niet enkel omdat ik familie en vrienden heb die LGBTQ+ zijn, maar ook omdat talloze mensen al veel te lang haat en vooroordelen moeten ervaren, gewoon om wie ze zijn of om wie ze liefhebben. Uiteraard gaat dit iemand die niet tolerant is van mening doen veranderen, maar hopelijk kan het de haat helpen verdrinken in liefde.”

Barlow, zelf een heteroseksueel, legt uit dat hij in een landelijke regio in Oklahoma woont, een staat in het midden van de VS. “Ik ben omringd door kleine dorpjes in alle richtingen, en ben er zeker van dat dit geen welgekomen boodschap is hier, maar ik ga hem toch de hele maand juni laten staan. Het maakt me niet uit wat voor negatieve reacties ik ga krijgen, ik hoop dat het kan helpen om minstens één iemand te steunen en aan te moedigen. Ik hoop dat iedereen zijn innerlijke kracht vindt om eindelijk luid en trots zijn leven te leiden zonder op de negatieve commentaren van domme mensen te moeten letten.”