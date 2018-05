Picasso van casinomagnaat per ongeluk beschadigd, jaren nadat eigenaar zelf zijn elleboog door miljoenenexemplaar knalde ADN

14 mei 2018

11u26

Bron: ABC News 0 Een bijzonder kostelijk foutje: iemand heeft per ongeluk een schilderij van Pablo Picasso beschadigd. Dat meldt het bekende veilinghuis Christie’s, vlak voor het topstuk onder de hamer zou gaan. De geschatte waarde? Een slordige 70 miljoen dollar.

Het schilderij is eigendom van miljardair en Amerikaanse hotel -en casinomagnaat Steve Wynn (76). Vreemd genoeg is het niet de eerste keer dat één van zijn Picasso’s beschadigd raakt. In 2006 takelde hij eigenhandig zijn topstuk 'Le Rêve' zwaar toe door er op een feestje in Las Vegas met zijn elleboog in te belanden. Het incident scheurde een gat van naar verluidt de grootte van een muntstuk in het werk. In 2013 verkocht Wynn het schilderij – volledig opgelapt – aan miljardair Steven A. Cohen voor 155 miljoen dollar.

Restaurateurs zetten ook deze keer alles op alles om het beschadigde ‘Le Marin’ te redden, maar de veiling van morgen halen zal uiteraard niet lukken. Het is niet duidelijk wie de averij heeft toegebracht en hoe groot de schade is. Het kunstwerk zou de tweede Picasso worden die Christie's in minder dan een week veilt. Vorige week ging 'Fillette a la corbeille fleurie' onder de hamer voor 115 miljoen dollar.