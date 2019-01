Peutertje van eerste verdieping flatgebouw gegooid in Nederland Redactie

05 januari 2019

20u16

Bron: AD.nl 0 In de Fresiastraat in het Nederlandse Ridderkerk (Zuid-Holland) is vanavond een kindje van 1 jaar van de eerste verdieping van een flat naar beneden gegooid. De peuter ademt nog en is met spoed naar het ziekenhuis gevoerd.

Naar verluidt is het kindje vanaf de galerijkant van de vier verdiepingen tellende flat naar beneden gegooid. Er is een man aangehouden. Het is nog onduidelijk wat zijn rol is bij het incident en wat zijn relatie tot het kindje is.

Buren melden dat er de laatste tijd vaker een man aan de deur kwam van de woning op de eerste verdieping. Hij wilde naar binnen, maar mocht dat niet van de bewoonster. Vanavond hoorde men een vrouw gillen.

Er is veel politie ter plaatse. Buren zijn gevraagd mee naar het bureau te gaan om te getuigen.

Meer over Ridderkerk

Fresiastraat

Zuid-Holland