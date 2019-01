Peutertje van eerste verdieping flatgebouw gegooid in Nederland: vader aangehouden Redactie

06 januari 2019

11u55

Bron: AD.nl 321 Een jongetje van 1 jaar oud is gisteravond van de eerste verdieping van een flat in de Nederlandse gemeente Ridderkerk naar beneden gegooid. De dreumes werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd. De politie heeft de vader van het jongetje aangehouden.

De verdachte wordt op dit moment verhoord. Vermoedelijk ging aan het incident een ruzie in de woning vooraf.

Omwonenden hoorden gisteren aan het begin van de avond een vrouw gillen. Een buurman zag vervolgens een man tussen geparkeerde auto’s in elkaar zakken. Hij dacht dat hij hulp nodig had, maar hij bleek eerder in de war of onder invloed te zijn. In het busje van de politie begon hij te schreeuwen.

Getuigen melden dat er de laatste tijd vaker een man aan de deur kwam van de woning op de eerste verdieping. Hij wilde naar binnen, maar mocht dat niet van de bewoonster. Of het om de vader gaat, is onduidelijk.

Er kwamen veel agenten ter plaatse. Buren kregen de vraag om een verklaring te gaan afleggen in het politiebureau.