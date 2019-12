Peutertje sterft bij poging om hond uit brandend huis te halen mvdb

05 december 2019

17u31

Bron: NBC - Fox 0 Een woningbrand in het Amerikaanse plaatsje Gentry (Arkansas) heeft zaterdag het leven gekost aan een tweejarig jongetje. Het 23 maanden oude peutertje probeerde tevergeefs de hond van de familie uit het brandende huis te halen, aldus de plaatselijke brandweercommandant.

Het vuur brak rond 17 uur plaatselijke tijd uit in het landelijke huis. Loki Nicoli Sharp en zijn ouders waren buiten en merkten de vlammen zelf op. Ze belden de hulpdiensten en probeerden aanvankelijk zelf het vuur te blussen. Het jongetje ontsnapte aan de aandacht van zijn ouders. Ze zagen niet hoe Loki de woning binnenliep en op zoek ging naar zijn hond. De brandweer trof het kindje later dood aan in het uitgebrande huis. Ook de hond overleefde de brand niet.

Vier broers en vier zussen

De brand is vermoedelijk veroorzaakt door kortsluiting. Het jongetje zou op 3 januari twee jaar oud zijn geworden. Het overlijden wordt in een online rouwadvertentie gemeld door zijn ouders, zijn vier broers en vier zussen. Het is niet duidelijk of allen aanwezig waren toen het vuur uitbrak. Wellicht hielpen ze allemaal mee de vlammen te blussen, en zagen zij ook niet hoe hun jong broertje naar binnen ging. Het onderzoek naar de brand is nog niet afgerond.

Ouders Kurtis en Deshay roepen op om bij de wake en de uitvaart niet enkel in het zwart gekleed te gaan. Ze zien liever dat de aanwezigen naast zwart, ook rood en wit dragen, de drie favoriete kleuren van Loki.

Vrienden en familieleden hebben enkele crowdfundingspagina’s opgezet. Een is bedoeld om het gezin te helpen bij de kosten van de begrafenis. Een andere inzamelactie moet de familie financieel helpen. Het kroostrijke gezin is door de brand nagenoeg alles kwijt.