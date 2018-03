Peuterleidsters gaven kinderen gummybeertjes met melatonine om hen sneller in slaap te laten vallen



IB

07 maart 2018

03u15

Bron: newshub.co.nz, who newsradio 0 In Des Plaines in de Amerikaanse staat Illinois zijn drie vrouwelijke p euterleidsters aangeklaagd nadat bleek dat ze de kinderen voor wie ze verantwoordelijk waren vlak voor hun middagslaapjes gummybeertjes gedrenkt in het slaapmiddel melatonine gaven, zodat de kleintjes zouden kalmeren en sneller in slaap zouden vallen.

De peuterleidsters Kristen M. Lauletta, Jessica Heyse en Ashley Helfenbein zagen geen graten in hun actie aangezien melatonine in de VS zonder voorschrift verkrijgbaar is.

De vrouwen die werkten voor het Kiddie Junction Daycare Centre in Des Plaines gaven de in het hormoon gedrenkte snoepjes aan een klasje van kinderen van twee jaar oud, zodat ze sneller in slaap zouden vallen. De vrouwen hadden van geen enkele ouder toestemming om hun kind het kalmeermiddel toe te dienen. De ouders waren dan ook niet op de hoogte van de praktijk.

Van geen kwaad bewust

Afgelopen vrijdag viel de politie binnen bij het kinderdagverblijf na een incident. Elk van de vrouwen is aangeklaagd met het in gevaar brengen van het leven of het gezondheid van een kind en van slagen en verwondingen. De vrouwen gaven toe de melatonine aan de kinderen toegediend te hebben, maar zeggen zich van geen kwaad bewust te zijn, aangezien het slaaphormoon vrij verkrijgbaar is.

De politie heeft contact opgenomen met de ouders van de kinderen.