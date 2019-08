Peuter overlijdt in hete auto op parking sam

17 augustus 2019

20u25

Bron: CNN 0 Verenigde Staten In de Verenigde Staten is opnieuw een kindje gestorven in een hete auto. Dat is al de 34ste keer dit jaar. Vorig jaar bezweken in het land 52 kinderen in hete voertuigen.

Het tweejarige meisje zat gisteren in een minibusje op een parking bij treinstation Lindenworld in Camden, New Jersey. Toen de opgeroepen politie het raam openbrak, was het al te laat. De agenten probeerden het meisje nog te reanimeren, maar alle hulp kwam te laat.



Het is niet duidelijk hoelang de peuter in het voertuig zat, maar de temperatuur was hoog opgelopen. Buiten zou het zo’n 30 graden Celcius zijn geweest.



Een officiële doodsoorzaak is er nog niet, maar volgens de familie is het kindje gestikt. De politie onderzoekt het incident.

