Peuter overleeft val van 18m hoogte dankzij auto Redactie

12 april 2019

12u55

Bron: KameraOne 2

Een jongen van 20 maanden heeft een val van 18 meter hoogte overleefd dankzij een geparkeerde auto. De peuter was aan het spelen in een appartement in Washington, toen hij wat te dicht bij het raam kwam en viel. De jongen tuimelde naar beneden en landde op het dak van een geparkeerde wagen. Dat brak zijn val. Het jongetje heeft ernstige verwondingen maar zijn toestand is stabiel. De eigenaar van de geparkeerde wagen spreekt van een mirakel. Hij rijdt normaal elke dag met zijn auto naar het werk, maar ging die dag met de fiets.