Peuter kruipt uit pick-uptruck en stapt met handen omhoog op gewapende agenten af Sven Van Malderen

21 januari 2019

16u09

Bron: CNN 2 Opmerkelijke beelden uit Tallahassee (Florida): een peuter kruipt eigenhandig uit een pick-uptruck en stapt met de handen omhoog op gewapende agenten af. Even tevoren had ze haar vader net hetzelfde zien doen toen die gearresteerd werd. Op het eerste zicht lijkt het alsof het meisje onder schot gehouden wordt, maar de bodycam van een agent geeft een andere versie van de feiten.

De politie reageerde op een oproep voor gewapende diefstal. Voor de zekerheid moesten de inzittenden een voor een uit het voertuig stappen, met de handen in de lucht. Een voorbijrijdend koppel wist het tafereel toevallig te filmen.

Nadat de vader zich overgegeven had, kwam tot ieders verbazing ook een kleine meid tevoorschijn. “Ze wil eruit kruipen, maar ze is te klein. Kijk, nu staat ze toch op de grond”, klinkt het vol ongeloof in de video. “En ze houdt haar handen omhoog, hoe schattig. Maar intussen houden ze wel een wapen op haar gericht. Gelukkig luistert ze goed.”

“Je moet geen schrik hebben”

Nadat het filmpje in die versie viraal gegaan was, voelde de politie zich geroepen om een en ander recht te zetten. De beelden van de bodycam van de agent werden vrijgegeven en die werpen inderdaad een ander licht op de zaak.

Zo is bijvoorbeeld te zien hoe de man zelf in de boeien geslagen wordt. Hij geeft mee dat enkel zijn tweejarige dochter en eenjarige zoon nog in de wagen zitten.

Daarop maakt het ukje haar opwachting. “Kom maar naar hier, lieverd”, reageert de agent meteen. “Ja, kom maar. Je moet geen schrik hebben. Daar is je mama, ga er maar naartoe.”

“Dit bewijst belang van bodycams”

“De wapens bleven op de wagen gericht omdat je nooit zeker weet wie zich daar nog verborgen houdt”, verduidelijkt politiewoordvoerder Damon Miller. “Het kind werd dus nooit geviseerd. In situaties als deze moeten we uiterst alert zijn.”

Politiechef Michael Deleo sprak ook zelf een boodschap in naar aanleiding van deze zaak. “Dit bewijst het belang van bodycams, zo krijgen we tenminste verschillende invalshoeken. De agenten deden exact wat hen aangeleerd werd. Ze leefden duidelijk mee met die kinderen en toonden hun menselijke kant, ook al was de moeder op dat moment een verdachte. Een van hen vroeg zelfs hulp met het kinderzitje.”

Twee mannen werden uiteindelijk gearresteerd vanwege kruimeldiefstallen. Op de achterbank lag een luchtdrukpistool.