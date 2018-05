Peuter komt om na bizar ongeval in Frans kindertreintje ADN

27 mei 2018

11u02

Bron: ANP 0 Een kind van tweeënhalf jaar is in het zuiden van Frankrijk door een val in een kindertreintje om het leven gekomen.

Volgens Franse media zat het jongetje in het treintje toen het door onbekende oorzaak achterover viel en het deel van de trein erachter tegen het hoofd kreeg. Het kind liep ernstig hersenletsel op en overleed ter plaatse. Dat gebeurde voor de ogen van zijn familie.

Het incident vond plaats op een parkeerplaats van een complex met strandhuisjes in de plaats Gruissan, aan de kust bij Narbonne. Het kindertreintje is voorzien van veiligheidsgordels. De autoriteiten onderzoeken of die juist zijn gebruikt.

