Peuter klimt op dak terwijl moeder ligt te slapen en wordt gered door dappere voorbijganger

11 augustus 2018

19u57

Bron: Daily Mail 2 In het Canadese Hamilton is een peuter ontsnapt aan een doodsmak, nadat hij door een open raam op het dak van een woning kon kruipen. Een voorbijganger die het kind opmerkte, aarzelde geen moment en schoot te hulp. Hij kon het kind langs het raam weer naar binnen trekken. De moeder van het jongetje zou tijdens het incident aan het slapen zijn geweest.

Het jongetje zou tijdens zijn dutje wakker zijn geworden en door het open raam in zijn slaapkamer naar buiten zijn geklauterd. Daar landde hij op het dak en zette hij enkele onzekere stapjes vooruit.

Al snel trok hij de aandacht van een tiental voorbijgangers. Die keken vol afgrijzen naar het gebeuren en bleven klaarstaan om het kind op te vangen indien hij zou vallen. Eén van hen besloot actie te ondernemen, vertelt een getuige. De man rende naar het huis, brak één van de ramen en klom naar binnen. Daarna snelde hij naar de slaapkamer van het jongetje en greep het kind vast door het open raam. Tijdens de reddingsactie zou hij het kind voortdurend hebben gerustgesteld: “Het is oké, maatje. Blijf gewoon zitten, blijf bij de muur.”

Dutjestijd

Nadat de jongen in veiligheid werd gebracht, arriveerde ook de politie. Zij gingen polshoogte nemen bij de ouders. Volgens hen deed de moeder van de peuter net een dutje, nadat de jongen aanvankelijk ook in slaap was gevallen. Ze zegt dat ze geschokt is door het voorval, meldt The Daily Mail.

De politie besloot om de zaak niet verder te onderzoeken. Ze raden ouders aan om altijd waakzaam te blijven en ramen en deuren te beveiligen. “Een jong kind kan zichzelf in een oogwenk in een gevaarlijke situatie brengen”, klinkt het.

Een korte video van het voorval ging viraal op Facebook. Het filmpje van amper 10 seconden werd al 150.000 keer bekeken op enkele dagen tijd.

