Peuter Julen ligt al vijf dagen in 110 meter diepe put: “Het kan nog dagen duren eer we bij hem geraken” Sven Van Malderen

18 januari 2019

12u22

Bron: El Pais 0 Reddingswerkers zijn intussen al vijf dagen met man en macht aan het proberen om een peuter van twee jaar uit een 110 meter diepe waterput te halen. Het drama deed zich zondagmiddag voor tijdens een familie-uitstap in Totalan (Malaga). Volgens een mijningenieur zou de operatie nog dagen kunnen duren. Op onderstaande beelden kan u de strijd tegen de klok live volgen.

Julen viel in een gat met een diameter van slechts 25 centimeter, te smal dus om een volwassen persoon doorheen te loodsen. De eigenaar van het terrein had de put illegaal aangelegd om ondergronds water op te halen. Een praktijk die wel vaker voorkomt in de droogste gebieden van Spanje. “Er zijn zeker honderden van die illegale putten te vinden. Dat er ook effectief iemand in zou kunnen vallen? Daar stond niemand bij stil”, aldus een lid van de milieupolitie.

Ingenieurs en mijnwerkers bieden vrijwillig hun hulp aan, bedrijven leveren spontaan zwaar materiaal om de zoekactie verder te helpen. De aard van het terrein maakt de klus echter aartsmoeilijk. De reddingswerkers moeten bijvoorbeeld rekening houden met verschillende grondlagen, waarvoor telkens andere machines ingezet moeten worden. Vandaag en morgen wordt er ook nog eens regen voorspeld. “Water maakt ons werk tien keer zo moeilijk”, klinkt het. Het risico op aardverschuivingen is niet min.

Oorspronkelijk werden er twee tunnels gegraven: één parallel met de schacht waar het kind in viel, en één diagonaal richting de bodem van de put. Alle hoop ligt nu op die eerste passage.

“Hoe lang het nog zal duren? Het zou ongepast zijn om daar een uitspraak over te doen”, aldus mijningenieur Juan López Escobar. “Ik heb al gehoord dat het een kwestie van uren zou zijn, maar maak daar zeker maar dagen van. Voor dit soort werk nemen de voorbereidende studies alleen al normaal gezien een maand in beslag. Nu is het improviseren.”

De tunnels moeten de mijnwerkers zo dicht mogelijk bij de plek brengen waar Julen vastzit. Daarna zullen zij manueel verder graven en de doorgang stutten met houten balken. Finaal is het aan de brandweermannen om de peuter naar boven te halen.

“Zo’n kritieke situatie hebben we nooit eerder meegemaakt”, benadrukt Escobar. “In de Verenigde Staten is er ooit een kind in een put van zeven meter diep gevallen, die reddingsactie heeft meer dan zeventig uur geduurd. Maar hoop is het laatste dat we mogen verliezen. Zijn vader had het over een beschermengel, hopelijk waakt die over hem.”

Haren die in de put gevonden werden, leverden het bewijs dat de peuter wel degelijk in de put gevallen is. Rest de vraag of Julen nog wel levend teruggevonden kán worden. Volgens de Spaanse speleoloog José Antonio Berrocal bestaat die kans wel degelijk. De holte waar hij in ligt, is 15 meter hoog. “Er is genoeg zuurstof om tien dagen te overleven”, klinkt het. Maar intussen zit hij ook al vijf dagen zonder eten en drinken.

De ouders verloren vorig jaar ook al een oudere zoon aan een hartaanval. Eergisteren legde de vader een emotionele getuigenis af. “Was ik maar in die put gevallen en was jij hier maar veilig bij je mama”, klonk het. “Ik hoop dat je broertje je beschermt. De stenen die dat gat moesten toedekken waren niet goed geplaatst, mijn zoontje gleed ertussen. Hij weegt slechts 11 kilo, hij is heel smal. Ik hoorde mijn zoontje huilen in de put, maar een halve minuut later hoorde ik niets meer.”