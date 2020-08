Peuter in Cannes komt om bij aanrijding met toeristentreintje mvdb

06 augustus 2020

16u58

Bron: Nice-Matin - France Bleu 0 Een jongetje van achttien maanden is dinsdag om het leven gekomen bij een ongeval met een toeristentreintje in de Zuid-Franse kuststad Cannes. Het stadsbestuur bevestigde hierover eerdere informatie van de krant Nice-Matin.

Dinsdag omstreeks 16.00 uur wandelden het jongetje, zijn moeder en nog drie anderen over de bekende strandboulevard Le Croisette. Het peutertje moet even aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt zijn, terwijl het toeristentreintje naderde. Het kindje moet het gevaarte niet hebben opgemerkt. Hij kwam onder de eerste wagon terecht. De precieze omstandigheden worden verder onderzocht.

Toegesnelde hulpverleners dienden de eerste zorgen toe en startten reanimatie. Een opgeroepen traumahelikopter kwam even later ter plaatse, maar het kindje bezweek tijdens de vlucht naar het ziekenhuis van Nice. Het jongetje was op vakantie en kwam uit de buurt van Parijs.

Zijn moeder verloor het bewustzijn en is overgebracht naar het ziekenhuis van Cannes. De bestuurder van het toeristentreintje legde een negetieve alcohol- en drugtest af. De man werd meegenomen voor verhoor, maar mocht achteraf beschikken. Het is nog niet duidelijk of iets hem ten laste wordt gelegd.

Het treintje wordt geëxploiteerd door een particulier bedrijf en maakt dagelijks tochten langs de bekendste bezienswaardigheden van de stad aan de Azurenkust.



