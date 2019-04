Peuter gered van dingo die hem uit kampeerwagen sleurde



kv

19 april 2019

02u41

Bron: 9News, ABC News 0 Op het Australische Fraser Island heeft een vader zijn peuter op het nippertje kunnen bevrijden toen een dingo er met zijn kind vandoor ging. Het dier sloeg toe omstreeks middernacht terwijl de man, zijn echtgenote en hun veertien maanden oude zoontje in hun kampeerwagen lagen te slapen.

De ouders werden gewekt toen ze hun zoontje hoorden huilen en het geluid steeds vager werd. De vader rende naar buiten en zag dat een dingo zijn peuter vast had bij het hoofd en hem mee de struiken in probeerde te slepen. De man worstelde met het dier om zijn kind te bevrijden en moest vervolgens nog meerdere andere dingo’s afweren.

De ouders belden de hulpdiensten en het gezin werd om 3 uur ’s nachts per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. De toestand van het jongetje is stabiel. Hij heeft twee diepere wonden aan de achterzijde van zijn hoofd en verder enkele kleinere wondjes.



Het is al de derde bekende dingo-aanval op Fraser Island dit jaar. In januari werd ook al een kind aangevallen door een dingo op Fraser Island. Het ging toen om een zesjarig jongetje dat net was gaan zwemmen en een troep dingo’s verraste op een zandduin. Vorige maand werden een Franse vrouw en haar zoon overgebracht naar het ziekenhuis na een dingo-aanval op hetzelfde strand.

De lokale autoriteiten manen bezoekers aan om uit de buurt van dingo’s te blijven en nooit alleen rond te wandelen op het eiland. Voedsel moet altijd veilig opgeborgen zijn, zodat de dieren er niet bij kunnen, klinkt het verder.