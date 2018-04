Peuter (3) schiet per ongeluk zwangere moeder neer met pistool van vader HR

19 april 2018

09u17

Bron: The Sun, The Times 4 Shaneque Thomas, een Amerikaanse vrouw van 21 jaar die zwanger is, vecht voor haar leven nadat ze werd neergeschoten door haar 3-jarige dochter. Het meisje had het wapen van haar vader gevonden in de auto, en was ermee aan het spelen.

Het drama gebeurde op een parking in Merrillville in de staat Indiana. De moeder zat vooraan in de auto, haar 3-jarige dochter en een 1-jarige zoon achterin. Getuigen vertelden aan de New York Daily Times dat de vrouw plots uit de auto strompelde en schreeuwde van de pijn, terwijl ze hevig aan het bloeden was uit haar maag. Het slachtoffer zou al minstens zes weken zwanger geweest zijn. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zou intussen stabiel zijn.

Vader opgepakt

Het wapen behoorde toe aan Menzo Brazier (21), vriend van het slachtoffer en vader van het kind. De kleuter had het wapen gevonden in de auto en was er mee aan het spelen. De man werd opgepakt voor het in gevaar brengen van kinderen.